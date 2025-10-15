Emanuel Caserio lascia definitivamente il cast de Il Paradiso delle signore 10. L'attore che veste i panni di Salvo amato si appresta a essere protagonista delle ultime due puntate di questa stagione della soap che lo vedranno al centro delle trame.

La conferma ufficiale è stata data in queste ore anche dallo stesso Caserio che, sui social, ha ammesso che per lui non sarà affatto semplice dire addio al personaggio di Salvo e al cast di colleghi con i quali ha condiviso questa lunga esperienza professionale che gli ha permesso di diventare un volto amatissimo dal pubblico del primo pomeriggio di Rai 1.

Emanuel Caserio lascia il cast de Il Paradiso delle signore 10

Tra i colpi di scena di questa decima stagione della soap opera spicca proprio l'uscita di scena di Salvo Amato assieme alla sua amata Elvira.

I due coniugi hanno scelto di lasciare definitivamente Milano per trasferirsi a Sanremo, seguendo i consigli dei medici che hanno chiesto loro di far vivere il loro bambino a stretto contatto con il mare.

Dati i suoi problemi di salute, il piccolo Andrea Maria avrebbe avuto bisogno di respirare aria pulita: da qui la decisione di mollare gli impegni professionali a Milano per cimentarsi in questa nuova avventura che li avrebbe visti protagonisti.

'Non sono pronto', le parole di Emanuel Caserio sull'addio al Paradiso delle signore

L'uscita di scena di Salvo si concretizzerà nel corso dell'episodio che andrà in onda giovedì 16 ottobre su Rai 1.

Un momento che si preannuncia imperdibile per i fan de Il Paradiso delle signore e, intanto, anche lo stesso Emanuel Caserio sui social ha postato un messaggio particolarmente emozionante.

"Oggi e domani le mie ultime due puntate al Paradiso delle signore dopo 8 anni meravigliosi", ha scritto l'attore sui social confermando così la sua uscita di scena dal cast della soap opera pomeridiana.

"Non sono pronto", ha chiosato Caserio senza nasconde un certo magone per la fine di questa avventura professionale decisamente intensa.

Marcello Barbieri e le nozze con Adelaide al centro delle prossime trame della soap opera di Rai 1

In attesa di questi episodi, le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marcello Barbieri, alle prese con l'imminente matrimonio con Adelaide.

Marcello si mostrerà in forte crisi dopo i momenti di passione vissuti con Rosa Camilli: una situazione che gli causerà non poca sofferenza, al punto che Barbieri si ritroverà a prendere una decisione drastica e sofferta a pochi giorni dal suo matrimonio, la quale potrebbe finire per spezzare il cuore alla contessa Di Sant'Erasmo.