Cambio di programmazione sulle reti Mediaset nel mese di dicembre con diverse novità. Tra queste, il ritorno in tv di Io sono Farah, la serie turca lanciata la scorsa estate su Canale 5 e poi sospesa per evitare la messa in onda ad agosto.
Novità anche per il Grande Fratello: la finale del reality show, con la proclamazione del vincitore, sarà trasmessa entro dicembre.
Il ritorno di Io sono Farah di sera: cambio programmazione Mediaset dicembre
Per il mese di dicembre, i vertici Mediaset si preparano ad accogliere una nuova serie turca, che ha già avuto modo di conquistare il pubblico di Canale 5 nel corso della stagione estiva appena trascorsa.
Si tratta di Io sono Farah con protagonista Demet Ozdemir, che tornerà in onda nella fascia del prime time, ereditando la serata del venerdì lasciata vuota dall'appuntamento con Tradimento, l'altra serie turca di successo che si avvia verso le fasi conclusive.
La soap terrà compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione invernale con le puntate della prima e seconda stagione, sfidando così i vari show che nel corso dei mesi a seguire saranno proposti su Rai 1.
Chiude il Grande Fratello a dicembre
Il cambio di programmazione di dicembre riguarderà anche l'appuntamento con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura, che non sta brillando dal punto di vista Auditel su Canale 5.
La chiusura del reality show al momento è prevista entro il mese di dicembre: i concorrenti non passeranno le feste di Natale all'interno della casa più spiata d'Italia, visto che il finale è previsto entro metà mese.
A quel punto, calerà il sipario sulla trasmissione e da gennaio Mediaset sarebbe pronta a puntare sulla messa in onda di una nuova edizione de L'Isola dei famosi, condotta ancora da Veronica Gentili.
In primavera, invece, potrebbe esserci il ritorno di Alfonso Signorini con la nuova edizione del Grande Fratello Vip, di cui in queste settimane si stanno svolgendo i casting ufficiali con la supervisione di Maria De Filippi e del suo team.
L'inaspettato flop del Grande Fratello con Simona Ventura
L'attuale edizione del GF sta registrando ascolti ben al di sotto delle più rosee aspettative, fermandosi a una media Auditel che si aggira su 1,8 milioni di spettatori.
Il reality show condotto da Simona Ventura non riesce a superare la soglia del 14% di share, al punto da far fatica a decollare anche in seconda serata, quando la media Auditel si ferma al 16-17% di share circa, nonostante la scarsa concorrenza delle altre reti.