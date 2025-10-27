Cambio di programmazione tv sulle reti Mediaset nel mese di novembre con una serie di novità che riguarderanno l'appuntamento con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura.
Il reality show di Canale 5 dopo un inizio decisamente deludente dal punto di vista Auditel tornerà ad avere la doppia puntata settimanale in prime time.
Per La notte nel cuore, invece, si è scelto di procedere ancora con la doppia puntata settimanale su Canale 5, visti i buoni ascolti registrati nel corso di queste settimane autunnali.
Grande Fratello fa bis in prime time: cambio programmazione tv novembre
La programmazione Mediaset per il mese di novembre prevede il ritorno della doppia puntata serale del Grande Fratello.
Il reality show condotto da Simona Ventura, come svelato dalla conduttrice stessa durante il Festival dello Spettacolo e della Tv organizzato da Sorrisi e Canzoni a Milano, andrà in onda non solo di lunedì, ma anche di giovedì sera.
I vertici Mediaset, malgrado gli ascolti non proprio esaltanti registrati fino a questo momento, hanno deciso di dare ulteriormente fiducia al progetto e raddoppiare il numero delle puntate settimanali, così da permettere al pubblico di poter affezionarsi ulteriormente al cast di concorrenti in gara.
Gli ascolti deludenti del Grande Fratello con Simona Ventura
La nuova edizione del Grande Fratello non sta brillando dal punto di vista Auditel, registrando dati ben al di sotto delle più rosee aspettative.
La media registrata nelle ultime settimane è di appena 1,8 milioni di spettatori, pari al 14,5% di share.
Il reality show, dopo un buon esordio con quasi il 21% di share e circa 3 milioni di spettatori, viene superato ampiamente dalle fiction trasmesse nel lunedì sera di Rai 1, in grado di totalizzare una media del 23-24% di share con circa 4 milioni di fedelissimi appassionati.
La notte nel cuore raddoppia ancora in prime time su Canale 5
Il cambio di programmazione riguarderà anche l'appuntamento con La notte nel cuore che, dopo i buoni ascolti registrati in queste settimane autunnali, proseguirà con la doppia puntata serale anche durante il mese di novembre.
La serie turca, per la prima parte del mese di novembre, è confermata di martedì sera e domenica sera, subito dopo La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti, che proseguirà per tutta la stagione televisiva 2025/2026, prendendo ufficialmente il posto di Striscia la notizia nella fascia dell'access prime time.
Al venerdì sera, invece, si andrà avanti con le puntate conclusive della seconda e ultima stagione della soap Tradimento.