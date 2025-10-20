Le trame dei nuovi episodi di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Dundar pretenderà che Zeynep passi con lui la prima notte di nozze, dopo averla obbligata a diventare sua moglie. La donna riuscirà a scappare dalle grinfie del marito solo grazie all'intervento di Alihan Tasdemir.

Dundar obbliga Zeynep a sposarlo

Zeynep fuggirà nel giorno delle nozze per precipitarsi in aeroporto per fermare Alihan, intenzionato a raggiungere l'America. Umiliato, Dundar sequestrerà Zeynep, conducendola nell'abitazione di famiglia grazie all'aiuto di un complice.

Minaccerà di fare del male sia ad Alihan che alla suocera Asuman.

Zeynep accetterà di diventare la moglie dell'uomo al termine di una cerimonia forzata organizzata nei minimi dettagli. Dundar sarà intenzionato a passare la prima notte di matrimonio con Zeynep. Getterà dei petali rossi sul letto con l'intenzione di trascorrere una notte di passione con la neo sposa.

Alihan salva Zeynep prima che il marito le faccia del male

Zeynep prometterà al marito di non lasciarlo, temendo che il marito potesse farle del male. In questo modo, Dundar desisterà dalle sue intenzioni per poi uscire dalla stanza, dando modo alla sorella di Yildiz di organizzare la fuga. La ragazza chiederà a Gurcan il permesso di andare in bagno per poi spruzzare un detersivo negli occhi di Dundar, con l'intenzione di scappare dalla villa.

Alihan scoprirà che Asuman non è stata ricoverata come le aveva detto Zeynep al telefono. Inizierà a domandarsi dove sia finita la ragazza, arrivando a sospettare che le sia successo qualcosa di grave. Alihan si recherà a casa sua dove metterà in salvo Asuman con l'aiuto di Emir. L'imprenditore farà poi il suo arrivo alla tenuta per impedire al rivale di far del male a Zeynep. Il padre di Dundar comunicherà a Tasdemir che spedirà il figlio fuori città per evitare conseguenze con la polizia e di far annullare quanto prima le nozze.

Emir e Caner sono stati inseguiti da un ricattatore

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, andate in onda a fine ottobre su Canale 5, Ender Celebi ha ricordato a Kemal del loro incontro per poi tentare di impedire le nozze tra lui e Zehra.

La donna ha convinto Alihan a invitare Hakan, che ha portato anche Irem. Quest'ultima ha stretto un patto con Ender per aiutarla a dividere Zehra e Kemal.

Emir e Caner sono stati inseguiti da un ricattatore a cui dovevano dei soldi, mentre Metin ha informato Halit e Zeynep che Alihan ha un piano per distruggere la sua azienda.