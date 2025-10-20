Una parte del daytime di Amici che è andato in onda il 20 ottobre, è stata dedicata ad uno scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi dopo l'ultima puntata. Il maestro di canto ha informato Frasa del fatto che la sua tutor ha preso in considerazione l'ipotesi di sostituirlo con un ragazzo che ha visto ai casting e che le è piaciuto. Il titolare è in sfida, quindi la sua avventura nella scuola è già in bilico.

Zerbi convoca la squadra di Pettinelli

Al termine della quarta puntata di Amici, i quattro componenti del team Pettinelli sono stati convocati in studio e lì hanno trovato sia la loro insegnante che Rudy Zerbi.

Il professore ci ha tenuto ad informare personalmente Frasa del fatto che la sua tutor ha pensato di sostituirlo con un cantante che ha visto ai casting e che l'ha colpita molto.

Gli allievi di Anna Pettinelli vengono convocati in studio da Rudy Zerbi e… #Amici25 pic.twitter.com/UNQ3B5jBgb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2025

La speaker radiofonica non ha gradito quest'intervento del collega, anzi l'ha accusato di aver rivelato senza permesso una notizia che lei avrebbe voluto dare al suo allievo in un colloquio privato.

I due docenti hanno cominciato a discutere animatamente davanti ai ragazzi, così un membro della redazione si è collegato per rasserenare gli animi e per ricordare ad Anna che lei è stata la prima a prendere in considerazione la sostituzione di Frasa quando ha ascoltato un aspirante alunno ai provini.

"Questo è vero, ma avrei voluto dirglielo io in un altro modo. E poi è solo un'ipotesi per ora", si è giustificata la maestra.

La proposta di Rudy in puntata

Quando ha informato Frasa del fatto che la sua insegnante ha pensato di sostituirlo, Rudy ha ripetuto più volte: "Allora non sono pazzo io quando dico che lui non è pronto ed è quello più in difficoltà della squadra?".

Anna ha provato a controbattere al collega spiegando che crede nel talento del suo allievo e sa che può migliorare studiando nella scuola, ma le sue parole sono rimaste inascoltate.

Zerbi, infatti, ha ricordato a tutti la proposta che ha fatto alla produzione nel corso dello speciale di Amici che è andato in onda il 19 ottobre: vorrebbe essere lui a scegliere lo sfidante di Frasa.

Proprio mentre dava un'occhiata ai cantanti che si sono presentati ai casting nell'ultimo periodo, il professore ha scoperto che Pettinelli ne ha individuato uno al quale potrebbe dare il banco nel caso il percorso di Frasa non dovesse soddisfarla.

Frasa a rischio eliminazione

Il titolare di Amici è rimasto spiazzato dalla notizia che gli ha rivelato Zerbi, ma i compagni di squadra l'hanno invitato a non buttarsi giù e a dimostrare a tutti che merita di stare nella scuola.

Nel corso della puntata che sarà registrata giovedì prossimo, dunque, Frasa affronterà la sfida contro un ragazzo che piace sia a Zerbi che a Pettinelli, ma l'ultima parola sul suo percorso sarà del giudice esterno che sarà chiamato a valutare il talento di entrambi i cantanti.