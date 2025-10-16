L'altra sera, Jonas si è lasciato andare a riflessioni piuttosto pungenti su diverse concorrenti del Grande Fratello, a partire da Donatella. Secondo il giovane, la coinquilina non avrebbe nulla da offrire se non la sua abilità nelle pulizie e questo porterà la gente a stancarsi di lei. Sui social, c'è chi ha contestato anche le frasi poco eleganti che il ragazzo ha pronunciato su Grazia, Giulia e Rasha, tutte donne con le quali potrebbe flirtare per andare avanti nel gioco.

Le parole dette alle spalle

A più di tre settimane dall'inizio del Grande Fratello, Jonas ha espresso pareri piuttosto forti sulla maggior parte delle donne con le quali convive, pensieri che non sono stati apprezzati dai fan del programma.

Confrontandosi con Francesco in giardino, ha parlato di Donatella e del motivo per il quale non sarebbe una concorrente temibile nel gioco.

"Una persona come lei non può stare tanto qui dentro. Anche se trasmette un ideale di famiglia molto bello, la gente si stuferà di lei e della pezza gialla. Non può campare su quello fino alla fine", ha detto Jonas senza girarci troppo intorno.

“una persona come donatella non ci può stare tanto nella casa, perché, sebbene trasmetta un ideale di famiglia molto bello, non può campà con la pezza gialla qua a una certa, la gente si stufa.” 🤡 pic.twitter.com/6oTIlTFPkx — ALY🍒 (@sonoinfastidita) October 15, 2025

Le proteste degli spettatori sui social

Secondo Jonas, Donatella non andrà molto avanti nel gioco perché il pubblico si stancherà di vederla pulire tutto il tempo.

"Questo ratto non la deve neanche nominare Donatella", "Fuori alla prima occasione", "Scommettiamo che lei arriverà in finale e lui no?", "Parla come se lei non facesse niente, invece è gentile e porta gioia a differenza sua", "Sta facendo il lavaggio del cervello al vigile", "Di lui ci siamo stancati sin dall'inizio, quindi può anche uscire", "Ma chi si crede di essere?", "Antipatico, spocchioso e calcolatore", "Personaggio costruito in tutto, tremendo", "La sua arroganza è scandalosa", "Lui a cosa serve nella casa?", "Ma chi è per decidere chi può e chi non può stare nella casa?", "La normalità di Donatella dà fastidio, questa è la verità", si legge su X dopo che il concorrente del Grande Fratello ha criticato Donatella per il ruolo che ricopre nel gruppo.

Le parole sulle ragazze del cast

A far storcere il naso ai fan del Grande Fratello sono state anche le parole di Jonas su tre concorrenti con cui potrebbe cercare un approccio.

"Giulia mi trasmette spensieratezza, ma Rasha è quella che mi prende di più mentalmente. Non ci proverò subito, perché se lo faccio e non va bene, io qui dentro ho finito. Lei, però, mi attira molto", ha confidato il modello ad alcuni coinquilini.

Jonas ha citato anche Grazia in questo discorso, affermando che non gli dispiacerebbe avere un incontro intimo con lei, che considera tra le ragazze più attraenti del gruppo.