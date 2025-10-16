Le nuove puntate di Tradimento promettono grandi emozioni e colpi di scena inaspettati. Gli episodi in onda su Canale 5 da venerdì 17 ottobre ci porteranno nel cuore delle intricate vicende dei protagonisti. Umit scoprirà la relazione tra Yesim e Dundar, provocando una serie di reazioni a catena. Nel frattempo Yesim, stanca delle manipolazioni di Tarik, decide di prendere in mano la situazione per il bene della figlia Oyku. Sulla scena familiare l'arrivo di Kadriye continua a destabilizzare gli equilibri, mentre Ipek si trova a gestire le conseguenze della sua gravidanza non pianificata.

Yesim sfida Tarik per la custodia della piccola Oyku

Le anticipazioni rivelano che Yesim è pronta a tutto pur di riabbracciare la sua bambina. Dopo aver scoperto la menzogna di Tarik, che ha convinto Oyku che la madre fosse partita per l'Australia, Yesim si reca a scuola per riabbracciarla. La tensione cresce quando Yesim affronta Tarik nel suo ufficio, proponendogli un accordo di separazione. La donna è disposta a rinunciare a qualsiasi sostegno economico in cambio della custodia della figlia, dimostrando quanto sia determinata a proteggere Oyku dalle manipolazioni del padre.

Kadriye scuote gli equilibri della famiglia Dicleli

Nel frattempo, Kadriye continua a discutere. La sua presenza a villa Dicleli non passa inosservata e crea attriti con Mualla, che vede in lei una minaccia per la stabilità familiare.

Kahraman, nel tentativo di colmare vecchi vuoti affettivi, ha deciso di accogliere Kadriye, rivelando a tutti che è la sua vera madre. Tuttavia, questo gesto non trova il consenso di tutti i membri della famiglia, in particolare di Oylum, che si sente tradita per non essere stata coinvolta nella decisione. La tensione tra Mualla e Kadriye rischia di esplodere, con Ilknur che si trova nel mezzo, incaricata di spiare ogni mossa della nuova arrivata.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nella puntata precedente di Tradimento, l'ostetrica Cemile che ha assistito alla nascita di Dundar si è presentata a casa di Guzide, dichiarando che quest'ultima non è la vera madre del ragazzo e suggerendo di ripetere il test del DNA.

Umit, determinato a dichiararsi a Yesim, ha visto i suoi piani sfumare quando ha scoperto che la donna aveva un appuntamento con Dundar. Kadriye ha affrontato Mualla, accusandola di puntare alle ricchezze dei Dicleli, mentre Kahraman ha appreso che la zia voleva allontanare Kadriye con dei soldi. Guzide, non fidandosi delle analisi del DNA, ha deciso di ripetere il test con l'aiuto di Ozan. Nel frattempo Ilknur ha rivelato alle guardie l'identità di Kadriye, svelando il suo legame con la famiglia.