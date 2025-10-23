Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10, in onda tra qualche mese su Rai 1, rivelano importanti novità per la famiglia Puglisi.
Ciro, dopo aver ereditato la Caffetteria di Salvo Amato, intraprenderà una nuova strada professionale aprendo un ristorante.
Cambiamenti anche per Agata Puglisi che, nelle nuove puntate, inizierà un nuovo capitolo dopo aver vinto un concorso pubblico.
Ciro Puglisi apre un ristorante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
Le vicende dei Puglisi saranno al centro delle trame dei prossimi episodi della soap.
Ciro dopo aver preso in mano le redini della Caffetteria, che gli è stata lasciata da Salvo, farà un ulteriore passo avanti importante dal punto di vista professionale.
Questa volta, il capofamiglia dei Puglisi deciderà di aprire un ristorante in pieno centro a Milano, con il quale darà una svolta alla sua vita.
Un progetto decisamente ambizioso che vedrà Ciro al centro dell'attenzione. Potrà contare sul pieno supporto da parte di sua moglie Concetta che, pur mantenendo il suo incarico professionale all'interno del Paradiso delle signore, sarà pronta a dare una mano anche a suo marito nella gestione del ristorante, così da avere tutto sotto controllo.
Agata cambia la sua vita nei prossimi episodi della soap
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che ci saranno dei cambiamenti che riguarderanno anche Agata Puglisi.
La sua storia d'amore con Mimmo proseguirà nel migliore dei modi, anche se la ragazza deciderà di partecipare a un concorso pubblico per cercare di dare una svolta alla sua vita.
La Venere riuscirà a superarlo nel migliore dei modi, classificandosi tra le prime in graduatoria: un traguardo che renderà orgogliosa la sua famiglia, anche se dopo tale vittoria Agata dovrà lasciare Milano.
Rai 1 inizia a crescere negli ascolti pomeridiani con Il Paradiso delle signore 10
In attesa di questi nuovi episodi della soap, continua il trend in crescita dal punto di vista Auditel nel daytime pomeridiano di Rai 1.
Le nuove puntate trasmesse nel corso dell'ultimo periodo, si aggirano sulla soglia del milione e mezzo di spettatori, pari al 17-18% di share.
Numeri positivi seppur inferiori a quelli registrati da La forza di una donna nella fascia pomeridiana di Canale 5, dove ottiene una media di oltre 2,2 milioni di spettatori pari a uno share del 25-26% fisso al giorno.