Buone notizie per Alexandra Schwarzbach che, nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 27 al 31 ottobre, verrà ritrovata in extremis nel casolare in cui era stata segregata da Tom Dammann. Quest'ultimo verrà ricoverato in una clinica psichiatrica, mentre Christoph, felice di aver ritrovato la sua donna, le chiederà di sposarlo.

Alexandra viene liberata, Christoph le chiede di sposarlo

Werner, Valentina e Christoph riusciranno a ritrovare Alexandra nel casolare in cui l'aveva rinchiusa Tom. Verrà liberata e Christoph le resterà sempre accanto ribadendole il suo amore.

Ana, invece, riceverà la famosa eredità di Wilma. La ragazza deciderà poi di licenziarsi per non essere costretta a cedere ogni giorno a Philipp. Werner accetterà le sue dimissioni, ma le chiederà di occuparsi di un ultimo ospite. Dopo la prigionia, Alexandra avrà bisogno di cure e proprio mentre starà per recarsi nella clinica riabilitativa, Christoph si inginocchierà di fronte a lei e le chiederà di sposarlo. Philipp sarà distrutto dopo la fine della relazione con Ana e sfogherà la sua frustrazione nell'alcol.

Tom ricoverato in una clinica psichiatrica

Nella hall dell’hotel, Philipp, completamente ubriaco, ribadirà il suo amore ad Ana. Più tardi, riceverà un richiamo ufficiale da Werner per il suo comportamento.

Tom invece, dopo quanto accaduto con Alexandra, verrà trasferito una clinica psichiatrica. Nicole inviterà Yvonne ed Erik a casa per una serata a quattro con Michael. La serata avrà conseguenze inaspettate, visto che i quattro si risveglieranno la mattina seguente con una totale amnesia e in situazioni compromettenti: Erik e Nicole si sveglieranno nello stesso letto, mentre Yvonne e Michael saranno nell'ambulatorio. I quattro cercheranno di capire cosa sia successo e Katja comincerà a indispettirsi quando verrà a sapere che durante la cena hanno mangiato i suoi funghi. Philipp rischierà il posto di lavoro quando romperà accidentalmente una bottiglia di vino molto raro.

Cosa è accaduto ad Alexandra nelle precedenti puntate di Tempesta d'amore

Alexandra Schwarzbach sembrava aver ritrovato il sorriso quando ha incontrato il giovane Tom Dammann, appena assunto come chauffeur al Furstenhof. Nonostante la differenza d'età, ha deciso di dare una chance al giovane e tra loro è sbocciata la passione. Sembrava una relazione destinata a durare, ma la gelosia ossessiva di Tom ha cambiato le carte in tavola. Sempre più oppressa, Alexandra si è sempre più allontanata da Tom, riavvicinandosi all'ex Christoph. Questo ha scatenato la follia di Tom che è arrivato persino a sequestrarla pur di averla tutta per sé.