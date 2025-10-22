Per gli amanti del gossip, l'argomento della settimana è sicuramente il ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: i due si stanno frequentando a distanza di circa nove mesi dal giorno in cui lei scelse Ciro Solimeno in tv. I fan, però, vorrebbero più chiarezza e presto potrebbero essere accontentati: Lorenzo Pugnaloni sostiene che la nuova coppia potrebbe partecipare ad una delle prossime puntate di Verissimo, mente un'altra indiscrezione parla di un'ospitata dei due a Uomini e donne con il "benestare" dell'autrice Raffaella Mennoia, che sta apprezzando molti post sulla relazione.

Le indiscrezioni sul futuro in televisione

In questi giorni Gianmarco e Martina sono usciti allo scoperto, o meglio sono stati alcuni fan a fotografarli in atteggiamenti affettuosi a Roma.

In una conversazione che ha avuto con un'utente di Instagram l'altra sera, il barbiere ha anticipato che arriverà un momento in cui farà chiarezza su tutta questa situazione, ma quel momento non è adesso.

Sul web, però, si vocifera che i due ex tronisti non starebbero ufficializzando il loro rapporto per via di un'esclusiva che avrebbero con un programma televisivo.

Il 22 ottobre, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha svelato: "Si sta capendo se far andare Martina e Gianmarco a Verissimo questa settimana (che si solito si registra il giovedì), dunque per vederli sabato o domenica.

O magari la prossima, ma non c'è ancora nulla di ufficiale".

De Ioannon e Steri, dunque, potrebbero essere ospiti di Silvia Toffanin, ma questa non è l'unica opzione possibile sul futuro dei chiacchieratissimi protagonisti di Uomini e donne.

Il like di Raffaella Mennoia fa discutere

Stando a quello che si vocifera in rete in questi giorni, Gianmarco e Martina potrebbero rompere il silenzio negli studi tv dove si sono conosciuti circa un anno fa.

"Da prendere con le pinze, ma mi scrivono che è praticamente certo che i due saranno ospiti a Uomini e donne prossimamente (immagino anche Ciro e Cristina)", si legge sui social.

Ad avvalorare questa tesi, ci sarebbero i like di Raffaella Mennoia a diversi post Instagram dedicati alla nuova coppia: l'autrice del dating-show, infatti, ha anche risposto con l'emoticon di un cuore a chi le ha scritto che vorrebbe vedere De Ioannon e Steri in una puntata.

Bah comunque non sono mai lineari nel trattare le persone poco corrette nel programma pic.twitter.com/ZfjVv3fyav — A 🧚‍♀️ (@aaaaa____ag) October 21, 2025

Le chiacchiere sul Grande Fratello

Da settimane, inoltre, si dice che Martina e Gianmarco starebbero facendo tutto questo con l'obiettivo di entrare nel cast della prossima edizione del Grande Fratello, quella che dovrebbe andare in onda a partire da gennaio.

Al momento questa resta solo un'indiscrezione tutta da verificare, anche perché mancano diversi mesi all'inizio del reality e non è ancora stato confermato che quest'edizione Vip ci sarà. Molto più probabile, dunque, è che De Ioannon e Steri sceglieranno di rendere ufficiale il loro rapporto o negli studi di Uomini e donne o in quelli di Verissimo.