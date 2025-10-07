Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore, in onda su Rete 4 dal 13 al 17 ottobre, rivelano che Alexandra verrà rapita da Tom e tenuta prigioniera in un casolare. Nei nuovi episodi si assisterà anche al ritorno di Valentina al Furstenhof.

Alexandra viene rapita da Tom e tenuta in un casolare

Attraverso i filmati di videosorveglianza, si scoprirà che Tom non è affatto deceduto e che ha inscenato la sua morte solo per incastrare Christoph. Quest'ultimo verrà scarcerato e tra lui e Alexandra ci sarà un riavvicinamento. A questo punto, la folle gelosia dell'ex chaffeur degenererà a tal punto da fargli commettere un'altra terribile azione: rapire Alexandra per poi tenerla segregata in un casolare.

La donna sarà terrorizzata e tenterà di far ragionare Tom senza successo. Nel frattempo Helene racconterà a Tonia tutta la verità su Gunther. Tonia a questo punto, chiuderà i rapporti con l'uomo.

Valentina torna al Furstenhof: anticipazioni al 17 ottobre

Ana e Natalie si avvicineranno sempre più nel momento in cui si prenderanno cura insieme di un pony. Ana offrirà il suo aiuto economico a Natalie e quest'ultima si sentirà in colpa per averle mentito su Philipp. Poco dopo, Ana scoprirà che il fidanzato aveva finanziato il rifugio per animali di Natalie ben prima che lei arrivasse in città. Valentina tornerà al Furstenhof per trascorrere un periodo di vacanza con nonno Werner. Alla fine la ragazza si ritroverà in cucina ad aiutare Greta, rimasta senza personale.

Vincent aggredirà Philipp e quando Ana verrà a saperlo pretenderà che il veterinario si scusi con Brandes. Helene deciderà invece di aiutare Gunther a riconquistare Tonia. Lui però, sembrerà non essere più così innamorato della ex.

Cosa è successo tra Tom, Alexandra e Tom in Tempesta d'amore

Nelle precedenti puntate della soap Tv tedesca, Alexandra si è innamorata del giovane Tom, il tutto è avvenuto dopo aver scoperto il tradimento di Christoph e aver preso le distanze da lui. La storia d'amore tra la donna e il giovane chaffeur sembrava procedere per il meglio, fin quando Tom ha cominciato a manifestare una gelosia sempre più ossessiva verso Alexandra, convinto che lei fosse ancora innamorata di Christoph.

Tom ha pensato di sbarazzarsi del rivale in amore e lo ha fatto cercando dapprima di incastrarlo per averlo investito e successivamente inscenando la propria morte. Il suo piano sembrerà essere andato in porto, visto che la polizia grazie ad alcuni indizi abilmente disseminati, ha arrestato Christoph con l'accusa di aver ucciso l'ex chaffeur.