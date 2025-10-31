Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 7 novembre su Canale 5, Kahraman andrà a cercare Sezai [VIDEO] per rivelargli che i due sono padre e figlio. Successivamente, Kahraman comunicherà a Mualla di voler rinunciare a tutte le ricchezze dei Dicleli lasciando poi la villa insieme a Oylum e al piccolo Can.

Kahraman va in cerca del padre Sezai

Dopo aver saputo che Ipek ha perso il bambino, Oltan le chiederà il divorzio ma lei non avrà intenzione di firmare i documenti. I beni presenti nello studio di Sezai verranno sequestrati a seguito di una ingiunzione di pagamento di due milioni e mezzo di lire turche.

Guzide capirà subito che c'è Ipek dietro a tutto e riuscirà a far sospendere il pignoramento. L'ex giudice deciderà di andare ad Avanos, dopo aver saputo che Sezai si è rifugiato proprio lì. Anche Kahraman vorrà rintracciare Sezai per comunicargli quanto ha scoperto, ovvero che loro due sono padre e figlio. Ioek andrà in ufficio da Oltan e lo supplicherà di darle un'altra possibilità, ma l'uomo la caccerà via in malo modo.

Kahraman lascia villa Dicleli, Mualla devastata

Tarik e Yesim ufficializzeranno il loro divorzio. Tarik concederà a Yesim di continuare a vivere a casa sua con Oyku a patto che nessun altro uomo vada ad abitare con l'uomo. Kahraman andrà da Mualla e le confiderà, con il test del Dna in mano, che lui è figlio di Sezai e non del defunto Tahir Kenan Dicleli.

Mualla sarà sconvolta soprattutto dopo che Kahraman le dirà di voler rinunciare a tutte le ricchezze dei Dicleli, visto che lui non fa parte della famiglia. Non solo, Mualla scoppierà in lacrime quando il giovane lascerà la villa per trasferirsi altrove insieme a Oylum e al piccolo Can. Tolga e Selin ritroveranno un po' di serenità e decideranno di non divorziare.

Riassunto puntate precedenti: Kahraman scopre di essere figlio di Sezai

Kahraman dopo aver scoperto che la sua vera madre è Kadryie è pure venuto a conoscenza che il suo vero padre non è il defunto marito della zia Mualla ma l'avvocato Sezai. Il giovane ha cominciato a sospettare di essere suo figlio dopo aver notato che Sezai ha la stessa voglia che ha lui sulla spalla.

Sapendo della relazione passata tra Sezai e Kadriye, per Kahraman non è stato difficile unire tutti i tasselli del puzzle. Ha affrontato la madre chiedendole spiegazioni ma lei ha cercato di giustificarsi dicendogli di non aver mai sospettato che Sezai potesse essere suo padre. Kahraman non le ha creduto e ha interrotto ogni rapporto con la madre, rea di avergli sempre mentito. Il giovane ha trovato conferma sulle sue origini grazie ad un test del Dna, che ha dimostrato inequivocabilmente che lui è figlio di Sezai.