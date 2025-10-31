Le puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda dal 10 al 14 novembre 2025 su Rai 1, si preannunciano dense di emozioni e colpi di scena. Dopo settimane turbolente, il grande magazzino milanese ritrova un’apparente calma solo in superficie. I ritorni di alcuni personaggi, come Marina Valli e Agata e i nuovi scontri tra Adelaide, Rosa e Marcello, riaccendono vecchie rivalità e mettono alla prova amicizie e amori. Nel frattempo, Enrico è pronto a confessare a Marta tutta la verità sul suo rapporto con Di Meo, affrontando un dolore che lo tormenta da tempo.

Anche Roberto Landi si trova al centro di delicate dinamiche lavorative, cercando di mantenere un fragile equilibrio tra cuore e dovere.

Rosa e Adelaide, la guerra silenziosa al Paradiso Donna

Il clima tra Rosa Camilli e la Contessa Adelaide è ormai esplosivo. Dopo i sospetti e le tensioni delle settimane precedenti, la contessa non sembra intenzionata a perdonare la giovane giornalista. Rosa, però, continua a mostrarsi determinata e coraggiosa, soprattutto dopo aver ricevuto l’attenzione di un noto critico letterario che vuole intervistarla. Ma Adelaide, accecata dal rancore, decide di ricontattare una vecchia conoscenza per indagare sul passato della ragazza, convinta di poterla colpire dove fa più male.

Il suo piano, però, rischia di avere effetti inaspettati: Odile, venuta a conoscenza delle intenzioni della madre, tenterà di fermarla, arrivando persino ad avvertire Rosa. A quel punto, Camilli penserà di lasciare il Paradiso Donna per evitare altri conflitti, ma Marcello la convincerà a non arrendersi e a lottare per ciò che ha costruito. L’amore tra i due si rafforzerà, mentre la contessa prepara la sua prossima mossa.

Enrico e Marta: tra verità nascoste e seconde possibilità

Dopo settimane di silenzi e bugie, Enrico trova finalmente il coraggio di raccontare tutto a Marta. Il segreto legato a Di Meo riemerge, minacciando di distruggere la fiducia che lei aveva riposto in lui. La giovane Guarnieri, sconvolta ma empatica, chiederà aiuto a Umberto, sperando di poter sostenere Enrico nel suo momento più difficile.

Parallelamente, la tensione cresce anche sul fronte professionale: il nuovo progetto della collezione natalizia richiede grande impegno, e la squadra del Paradiso lavora senza sosta. A dare una mano a Botteri interviene Fulvio, che si mette in contatto con un vecchio amico, Giorgio Perich, figura destinata a giocare un ruolo chiave anche nella vita sentimentale di Irene.

Nuovi amori, ritorni e sogni infranti

Tra le storie più leggere e romantiche, spicca quella di Agata e Mimmo, tornati a Milano dopo aver vissuto l’esperienza come “angeli del fango”. I due, più uniti che mai, decidono di ufficializzare il loro legame, trovando finalmente la serenità che cercavano.Al contrario, Irene si ritrova a fare i conti con la propria confusione sentimentale: l’incontro con Giorgio Perich sembra promettere bene, ma un piccolo incidente finirà per mettere fine sul nascere a quella potenziale storia d’amore.

La giovane Venere, però, non perde la speranza e riflette sul futuro leggendo una lettera della zia Sandra, simbolo di una saggezza che la aiuterà a trovare la propria strada.

Intanto, Marina Valli fa ritorno in città con un dono per le colleghe e un nuovo progetto musicale: la presentazione del suo disco “Quello che non so dirti” diventerà un evento benefico al Paradiso, unendo moda, musica e solidarietà in un’unica serata dedicata all’amore.

Andamento degli ascolti de Il Paradiso delle Signore 10

Negli ultimi tempi la soap di punta di Rai 1 ha registrato un andamento in flessione rispetto alle stagioni precedenti. La decima stagione ha fatto segnare una media giornaliera di circa 1,2 milioni di spettatori con uno share che si aggira tra il 14% e il 16%. In generale, pur mantenendo una platea rilevante, la soap paga la forte concorrenza pomeridiana e non riesce a replicare i picchi di share (tra il 20% e 22%) registrati in passato.