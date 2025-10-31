Nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda il 31 ottobre, Gemma Galgani ha colto l’occasione per attaccare Mario Lenti. Sulla scia della sfuriata di Magda, la dama di Torino si è scagliata contro il cavaliere definendolo "irrispettoso" e poi si è vantata sostenendo che lui sarebbe diventato un personaggio grazie alla loro frequentazione.

Lo sfogo dopo l'alleanza con Magda

Tutta la prima parte della puntata di Uomini e donne del 31 ottobre è stata dedicata a Mario e alla sua conoscenza con Cinzia.

Per oltre 40 minuti Maria De Filippi ha cercato di capire se i due intendono portare avanti la frequentazione, nonostante i sospetti di lui su un presunto accordo tra la dama ed Enrico.

Magda si è inserita nella conversazione per restituire all'imprenditore il cellulare che le aveva regalato qualche settimana prima e Gemma ha preso spunto da questo gesto per andare contro l'uomo per il quale diceva di provare un forte sentimento.

"Tra me e lei non c'è nessun problema, prima ci scontravamo perché c'era una rivalità. Il peggiore qui è lui, che mi ha mancato di rispetto tante volte. Con lui ho conosciuto il peggio", ha esordito Gemma davanti alle telecamere di Canale 5.

I regali e le critiche dopo la rottura

Maria De Filippi ha cercato di spiegare a Mario il motivo del risentimento di Gemma, e lei ha confermato: "Dice che mi ha regalato un giro su una macchina di lusso, e quindi?

Il mio cuore non è in vendita, non l'ho apprezzato".

In pochi secondi, la dama di Uomini e donne ha cambiato atteggiamento e, con tono derisorio, ha aggiunto: "Se ci fosse un telefonino farei un selfie con lui. Sappiamo tutti che sei diventato un personaggio grazie a me. Io non ho bisogno dei tuoi regali, cosa vuoi da me? Chi ti credi di essere?".

Il cavaliere non ha battuto ciglio di fronte alle accuse di Gemma, ma ci ha tenuto a dire che secondo lui la sua rabbia sarebbe immotivata, visto che la loro conoscenza è finita da tempo.

"Se hai capito che non sono l'uomo per te, dovresti essere contenta. Perché continui con questa rabbia?", ha concluso Mario.

#Mario: "#Gemma ma se hai capito che non sono l'uomo per te dovresti essere contenta perchè continui con questa rabbia?" #uominiedonne pic.twitter.com/Ls2nGtK6Yp — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) October 31, 2025

I dubbi di Mario su Cinzia

Accantonata la tensione con Gemma e Magda, Mario si è concentrato su Cinzia e le ha chiesto spiegazioni su alcune voci che la vorrebbero d'accordo con Enrico.

Secondo il cavaliere, tra i due ci sarebbe troppa complicità e il fatto che vivono a pochi chilometri di distanza non fa che alimentare i suoi sospetti.

La conduttrice di Uomini e donne si aspettava che Lenti interrompesse la conoscenza, invece lui ha sorpreso tutti invitando Cinzia a cena per un chiarimento.

Gli opinionisti hanno criticato duramente entrambi, e Gianni Sperti ha detto che non li vorrebbe più vedere al centro dello studio perché non sarebbero autentici.