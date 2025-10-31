Le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 novembre rivelano che Gianluca, dopo la sua sparizione misteriosa nel nulla, tornerà a Napoli e si ritroverà a dover rispondere alle domande di Giulia e Luca, i quali intendono dargli una mano per risolvere i suoi problemi legati all'alcol.

Il figlio di Alberto, dopo questo confronto, si ritroverà a prendere una decisione che si preannuncia del tutto inaspettata e spiazzante.

Intanto Mariella e Guido si mostreranno sempre più complici e affiatati mentre Roberto continuerà a tramare la sua vendetta ai danni di Gennaro Gagliotti, intenzionato a rovinarlo.

Gianluca prende una decisione inaspettata: anticipazioni Un posto al sole dal 10 al 14 novembre

Gianluca, dopo il licenziamento dal Vulcano, farà perdere misteriosamente le sue tracce: il ragazzo sparirà nel nulla e nessuno saprà che fine abbia fatto.

Immediata la reazione di Giulia e Luca che, essendo a conoscenza del fatto che ci sono dei problemi che lo turbano, decideranno di mettersi subito sulle sue tracce, sperando che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.

Gianluca tornerà a casa dopo qualche giorno e a quel punto si ritroverà a dover affrontare i suoi problemi legati all'alcol proprio con Giulia e Luca, i quali saranno ben lieti e pronti a dargli una mano per far sì che possa riprendere in mano le redini della sua vita come ai vecchi tempi.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le trame di Un posto al sole rivelano che Gianluca finirà per prendere una decisione che si preannuncia del tutto inaspettata, di cui però non si hanno ulteriori dettagli in merito.

Roberto Ferri sempre più spietato contro Gennaro Gagliotti

Intanto Roberto Ferri non avrà alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti di Gennaro Gagliotti: il suo obiettivo sarà quello di rovinarlo, dopo che gli ha reso la vita impossibile.

Marina, però, non sarà più certa di sfruttare la dipendenza di Vinicio dalle sostanze stupefacenti per incastrare Gennaro Gagliotti.

Tra Guido e Mariella, invece, il rapporto diventerà sempre più stretto: la donna si renderà conto di non poter fare a meno della presenza del padre di suo figlio.

Mariella aveva sofferto moltissimo dopo la rottura con Guido

In precedenza, Mariella aveva sofferto moltissimo per la rottura con Guido: fu il vigile urbano a decidere di intraprendere due strade differenti, sentendo il bisogno di viversi la sua relazione con Claudia Costa.

Una amara batosta per Mariella che, seppur con gran fatica, accettò la decisione di Guido e un po' alla volta cercò di riprendere in mano le redini della sua vita, senza mai dimenticare del tutto il padre di suo figlio.