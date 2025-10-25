Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, in relazione alle puntate in onda dal 3 al 7 novembre 2025, rivelano che Rossella si ritroverà a vivere una situazione di pericoloso in ospedale, dopo che i familiari di Peppe creeranno un grande trambusto per l'aggressione che ha subito l'uomo.

Intanto, Silvia, rientrata a Napoli dopo il suo periodo di vacanza, dovrà prendere in mano la gestione del Vulcano e sarà costretta a dover fare dei tagli che avranno delle amare conseguenze per Gianluca.

Rosa, invece, deciderà di affrontare Pino in merito al momento di passione vissuto con il suo ex Damiano.

Rossella si ritrova in pericolo: anticipazioni Un posto al sole 3-7 novembre

L'attenzione di Damiano, nel corso dei prossimi episodi sarà incentrata sulla brutale aggressione subita da Peppe Caputo, il quale verrà ricoverato d'urgenza in ospedale per le ferite riportate.

Il poliziotto dovrà cercare di far luce su questa brutta vicenda, dato che il suo amico Eduardo verrà considerato uno degli indiziati in pole position come artefice di quanto è accaduto a Peppe.

Nel frattempo, anche Rossella si ritroverà a vivere dei momenti di pericolo in ospedale, dopo che i familiari dell'uomo si presenteranno in corsia e finiranno per creare un gran trambusto, mettendo a repentaglio la sicurezza della struttura sanitaria.

Gianluca perde il posto di lavoro nei nuovi episodi di Un posto al sole

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Silvia dovrà riprendere in mano la gestione del Vulcano dopo il suo periodo di assenza e, per la prima cosa, farà i conti con il bilancio economico non proprio dei migliori.

La donna si ritroverà costretta a dover fare dei tagli e per prima cosa procederà con il licenziamento di Gianluca Palladini.

Silvia e Diego si ritroveranno costretti a dover mettere il ragazzo al corrente di questa amara scelta, finendo però per scatenare la sua furia e la sua rabbia.

Nel frattempo, Rosa si renderà conto di non poter più andare avanti con il suo castello di bugie ai danni di Pino: per tale ragione la donna deciderà di affrontarlo e metterlo al corrente della crisi che sta vivendo dopo il momento di passione che c'è stato con Damiano.

Tra Rosa e Damiano si era riaccesa la fiamma della passione travolgente

Negli episodi precedenti di Upas, tra Rosa e Damiano si era riaccesa la fiamma della passione travolgente e i due si ritrovarono a letto insieme.

Un momento speciale per entrambi che, a distanza di un po' di tempo dalla loro separazione, hanno avuto modo di ritrovarsi e stare insieme finendo però per rendere tutto più difficile del previsto. Rosa, infatti, ha capito di non provare realmente qualcosa di forte nei confronti di Pino, la sua nuova fiamma.