Sarp mentirà a Bahar e le nasconderà che Yeliz è deceduta nella puntata de La forza di una donna di venerdì 31 ottobre: al contrario, dopo la telefonata a Munir le dirà che stanno tutti bene.

Le anticipazioni rivelano che Sarp impedirà a Bahar di telefonare ai suoi genitori perché temerà che scopra cosa è successo dopo la loro fuga. Nel frattempo, Arif, Ceyda, Hatice e Enver si dispereranno per la perdita di Yeliz. I quattro amici andranno a stare a casa del sarto dove li aspetterà Sirin.

La morte di Yeliz sarà un dolore insopportabile per Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp salverà Bahar e i bambini, ma Yeliz sarà eliminata dai rapitori.

Enver riceverà una telefonata da Arif che gli dirà che Sarp ha rapito Bahar, Doruk e Nisan e l'uomo correrà immediatamente al quartiere. Sirin, nel vedere suo padre così preoccupato, sarà terrorizzata all'idea che possa essere successo qualcosa di brutto ad Hatice. Appena Enver andrà via, la ragazza telefonerà a Suat che le spiegherà che Bahar e i bambini sono andati via con Sarp, ma gli uomini di Nezir hanno ucciso una donna innocente. Sirin penserà subito a sua madre e implorerà Suat di informarsi e dirle chi è la vittima. Il padre di Piril, però, certo che sia stata Sirin ad avvisare Sarp del rapimento e salvarlo, chiuderà la telefonata. Nel frattempo, Enver arriverà al quartiere e vi troverà una situazione drammatica.

Ceyda sarà fuori di sé dal dolore di aver perso Yeliz e Arif farà di tutto per consolarla. Hatice, molto spaventata si stringerà in un abbraccio con Enver e gli altri per affrontare questo momento di profondo dolore. I quattro si dirigeranno a casa del sarto e quando Sirin vedrà la madre in buona salute le correrà incontro abbracciandola. La ragazza chiederà cosa sia successo e Arif sarà l'unico a rispondere: "Yeliz è morta". Ceyda non riuscirà a smettere di piangere e pregherà il suo amico di non pronunciare più quella frase.

Nisan e Doruk terrorizzati dalla fuga improvvisa

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 31 ottobre, Bahar si troverà in macchina con Sarp e i bambini, ignara di tutto quello che ha lasciato alle sue spalle.

I quattro saranno diretti ad uno chalet in montagna, isolato e al sicuro da tutto. Per Bahar non sarà facile calmare i bambini che continueranno a piangere per la fuga improvvisa e per le armi che hanno visto. La donna, con l'aiuto di Sarp, proverà a far credere a Nisan e Doruk che si trattava di un gioco ma i bambini non si convinceranno. L'atmosfera in auto si farà più tesa quando Bahar chiederà a Sarp di chiamare i suoi genitori. "Non puoi telefonare" dirà l'uomo, rivelandole che da quel momento in poi vivranno isolati dal mondo. Sarp, tuttavia, si impegnerà a chiamare a Munir per avere un dottore per Nisan e informarsi su cosa è successo dopo la fuga. Le notizie saranno pessime, perché Munir spiegherà che il medico sarà contattato solo l'indomani e che Yeliz è morta per mano dei rapitori.

Sarp chiuderà la telefonata e mentirà con Bahar: non le dirà nulla di quello che è successo alla sua migliore amica e, al contrario, dirà che stanno tutti bene. L'uomo proverà a tirare su il morale dei bambini dicendo loro che stanno andando in un posto bellissimo e per una vacanza con tutta la famiglia.

Yeliz era finalmente felice

Nelle puntate precedenti, Yeliz ha trovato lavoro in un negozi di abiti. Il primo giorno da commessa è stato disastroso, ma Yeliz ha passato tutta la notte a studiare perché ci teneva molto. La donna ha memorizzato le posizioni della merce e i rispettivi prezzi e il giorno dopo è tornata al lavoro preparatissima. La proprietaria del negozio è stata sorpresa dall'impegno di Yeliz e per premiarla ha deciso di darle un anticipo.

L'amica di Bahar si è sentita molto felice e dopo mesi di difficoltà ha visto finalmente un cambiamento positivo nella sua vita. Ceyda si è commossa nel vederla tornare a casa così stanca e addormentarsi vestita. Nessuna delle due poteva immaginare che quelli sarebbero stati gli ultimi istanti di vita insieme.