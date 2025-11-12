Fabio Fulco e Veronica Papa hanno annunciato con gioia l'arrivo del loro secondo figlio, il piccolo è nato lunedì 10 novembre. La coppia, già genitori di una bambina, ha condiviso la lieta notizia sui social ma non ha ancora svelato il nome del nascituro. Questo secondo figlio è stato definito da Fulco come il loro "principe" e un "amore immenso", esprimendo un'emozione travolgente per il lieto evento.

'Un amore immenso' per Fabio Fulco e Veronica Papa

L'attore Fabio Fulco, noto per le sue apparizioni in diverse fiction televisive, ha dichiarato l'immensa gioia provata con la nascita del secondo figlio.

Insieme alla compagna Veronica Papa, modella e influencer, si sono mostrati entusiasti di accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. La nascita di un figlio rappresenta sempre un momento unico e speciale, e questo evento non fa eccezione per la coppia.

Le reazioni dei fan e il sostegno della famiglia

La notizia è stata accolta con entusiasmo anche dai fan e dai colleghi dell'attore, che hanno inviato numerosi messaggi di congratulazioni e affetto attraverso i social media. Fulco e Papa sono conosciuti e apprezzati non solo per il loro talento, ma anche per la loro dedizione alla famiglia, un valore che hanno sempre mostrato pubblicamente.

La conferma della nascita arriva direttamente dai profili ufficiali della coppia, dove i due hanno condiviso messaggi colmi di amore e felicità per l'arrivo del nuovo nato.

Nonostante la riservatezza sulla vita privata, questo rende chiaro che entrambi considerano la famiglia una priorità assoluta.

Chi è Fabio Fulco

Fabio Fulco è un attore, regista e conduttore televisivo italiano, nato a Napoli il 4 agosto 1970. Dopo aver mosso i primi passi come modello e comparsa in spot pubblicitari, ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione a fiction televisive di successo come Un posto al sole, Don Matteo, Orgoglio e Il bello delle donne. Ha lavorato anche nel cinema, recitando sia in produzioni italiane che internazionali, mostrando una buona versatilità tra ruoli drammatici e romantici. Oltre alla carriera da attore, si è cimentato nella regia, dirigendo il film Il crimine non va in pensione nel 2017.

Fabio Fulco è stato a lungo al centro del gossip per la sua relazione con la showgirl Cristina Chiabotto, durata oltre dieci anni. Dopo la fine di quella relazione, ha ritrovato l’amore con Veronica Papa, con cui ha avuto una figlia nel 2021. Negli ultimi anni, Fulco si è dedicato sempre più alla famiglia e a progetti personali, mantenendo però una presenza costante nel panorama televisivo italiano.

Chi è Veronica Papa

Veronica Papa è una modella e imprenditrice italiana, originaria dell’Abruzzo, nota per la sua attività nel mondo della moda e per la relazione con l’attore Fabio Fulco. Classe 1995, Veronica si è fatta conoscere partecipando a concorsi di bellezza, tra cui Miss Mondo Italia, dove ha ottenuto ottimi piazzamenti.

Dopo le esperienze nei concorsi, ha intrapreso una carriera nel settore della moda e dell’estetica, fondando anche un centro benessere.

La notorietà di Veronica Papa è cresciuta soprattutto grazie alla sua storia d’amore con Fabio Fulco, di 25 anni più grande. I due si sono sposati nel 2023. Molto attiva sui social, Veronica condivide momenti della sua vita privata e lavorativa, mostrando un’immagine di donna moderna, imprenditrice e madre.