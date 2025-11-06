La notizia era nell'aria da giorni, ma è stata confermata solo in queste ore: il Grande Fratello non andrà più in onda due volte a settimana, ma solamente il lunedì sera. L'appuntamento del giovedì, infatti, è stato cancellato e stasera, 6 novembre, Canale 5 proporrà la replica del film Il conte di Montecristo. In rete, inoltre, si vocifera che il programma potrebbe chiudere con circa un mese d'anticipo rispetto al previsto a causa degli ascolti non entusiasmanti.

Dietrofront di Mediaset sulla puntata del giovedì

Dopo un solo tentativo, è stato cancellato il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello: oggi, 6 novembre, il reality lascerà il posto alla replica del film Il conte di Montecristo e tornerà in onda lunedì prossimo.

Gli ascolti della penultima puntata sono stati tra i più bassi della storia del programma, quindi è molto probabile che sia questo il motivo del dietrofront della rete sull'appuntamento del giovedì.

Simona Ventura aveva anticipato con gioia la novità sul doppio appuntamento della trasmissione che conduce, soprattutto perché avrebbe avuto più tempo per occuparsi delle dinamiche che creano i concorrenti di quest'edizione all'interno della casa.

Le voci sulla possibile chiusura anticipata

Nel giorno in cui è arrivata la conferma della cancellazione del doppio appuntamento, si è sparsa la voce secondo la quale il Grande Fratello potrebbe finire il 24 novembre: stando a un'indiscrezione ancora tutta da verificare, la rete starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di chiudere quest'edizione del reality con quasi un mese d'anticipo rispetto al previsto.

Un'altra strada per evitare un crollo negli ascolti a dicembre (quando inizierà il reboot di Sandokan su Rai 1), sarebbe quella di spostare il prime time dal lunedì a un altro giorno della settimana.

Le proteste degli utenti di X

Da quando si è saputo che il Grande Fratello potrebbe finire tra circa tre settimane, su X si sono esposti in molti per dirsi contrari e soprattutto pronti a chiedere un prolungamento di quest'edizione.

"Siamo pronti a tutto pur di vedere questo cast fino a marzo", "L'anno scorso facevano gli stessi ascolti ed è durato sei mesi, non è giusto", "Dobbiamo fare qualcosa per salvare questa stagione", "Tutti pronti per la rivoluzione", "Vogliamo il prolungamento, scriviamolo anche a Simona Ventura", si legge sui social in queste ore.

Tra le persone che stanno seguendo il GF, infatti, c'è chi è convinto che i concorrenti di quest'anno starebbero offrendo molte più dinamiche rispetto a chi li ha preceduti, quindi meriterebbero di restare nella casa il più a lungo possibile.