Nuova programmazione per Il Paradiso delle signore 10 a partire da oggi, lunedì 3 novembre. L'appuntamento con la serie italiana che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina subirà delle variazioni dettate dall'esigenza di evitare lo scontro diretto con la soap opera turca La forza di una donna trasmessa su Canale 5.

Di conseguenza, la soap di Rai 1 non andrà più in onda al termine del talk show La volta buona bensì passerà dopo la messa in onda dell'edizione pomeridiana del Tg1.

Nuova programmazione per Il Paradiso delle signore da oggi 3 novembre

La nuova programmazione de Il Paradiso delle signore 10 prevede delle variazioni legate all'orario di messa in onda su Rai 1, dato che da oggi 3 novembre non andrà più in onda alle 16:00 in punto, così come accadeva ormai da diverse stagioni televisive.

La Rai ha dovuto attuare una piccola modifica di palinsesto per far fronte alla nuova programmazione della rete ammiraglia Mediaset, la quale quest'anno ha scelto di puntare sulla messa in onda de La forza di una donna nella fascia del daytime pomeridiano, registrando ottimi ascolti nello slot orario che va dalle 16 alle 16:25 circa.

Numeri importanti che hanno portato via un po' di pubblico alla soap italiana, motivo per il quale dal 3 novembre si correrà ai ripari anticipando l'appuntamento pomeridiano con il Tg1.

La soap Il Paradiso delle signore slitta dopo il TG1

Il notiziario sarà trasmesso dalle 16 alle 16:13 circa, dopodiché andrà in onda la nuova puntata de Il Paradiso delle signore che andrà avanti fino alle 17 circa.

A seguire, subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria, ci sarà l'appuntamento con Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano, leader degli ascolti nella sua fascia oraria.

In questo modo la soap non si ritroverà a dover sfidare La forza di una donna, bensì il daytime di Amici 25, decisamente meno ostico dal punto di vista Auditel.

Marcello e Rosa finiscono nel mirino della contessa Adelaide

Intanto, le anticipazioni dei nuovi episodi di novembre rivelano che Marcello e Rosa si ritroveranno a dover arginare i colpi bassi da parte della contessa Adelaide, la quale non avrà alcuna intenzione di lasciarli impuniti.

Adelaide rimetterà piede al Circolo dopo l'annullamento del suo matrimonio e avrà modo di rivedere anche Rosa. Tra le due ci sarà un accesissimo scontro verbale, durante il quale la contessa non si farà scrupoli a umiliare la sua rivale in amore, con parole sprezzanti.

Agata e Mimmo, invece, dopo aver prestato servizio a Firenze come "angeli del fango" ritorneranno a Milano e decideranno di ufficializzare il loro fidanzamento, dando la notizia ai coniugi Puglisi.