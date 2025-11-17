Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 novembre svelano che Maxi, nel tentativo di aiutare la madre, drogherà Christoph in modo tale che l'uomo non si presenti alla votazione che deciderà se potrà esserci una collaborazione tra il vigneto di Katja e l'hotel.

Ana in pena per la sua salute

Un grande conflitto esploderà tra Christoph e Markus, quando quest'ultimo proporrà una collaborazione tra il vigneto di Katja e l'hotel per aiutare la donna che ama. Alexandra proverà a mediare tra i due uomini, ma Maxi farà un colpo di testa e, per impedire che Christoph voti contro la collaborazione, deciderà di drogarlo in modo tale che non si presenti alla riunione.

In effetti, Christoph non parteciperà alla riunione, ma il sollievo che Maxi proverà durerà ben poco, visto che verrà alla luce che l'uomo è scomparso senza lasciare traccia. Quando Christoph verrà ritrovato privo di sensi verrà ricoverato in ospedale e al suo risveglio apprenderà di avere tracce di sonnifero nel sangue, così comincerà a ricordare quanto accaduto. Maxi invece sarà divorata dai sensi di colpa.

Intanto Ana sarà in pena per la propria salute, tanto più che dovrà affrontare la sua prima dialisi. A prendersi cura del suo cavallo Apollo saranno Vincent e Philipp. Frattanto, Vincent vedrà Ana con il ciondolo che lui le aveva donato come segno d'amore e ricomincerà a sperare di avere un futuro con lei, anche se poco dopo assisterà a una scena che lo costringerà a cambiare idea.

Theo fa una scoperta terribile su Stella

Stella rifiuterà l'ospitalità proposta dai Sonnbichler con la speranza di poter andare a stare con Lale, ma quando Theo lo scoprirà ricomincerà a sospettare della ragazza. Poco dopo, Theo scoprirà qualcosa di sconcertante su Stella. Lale invece non avrà sospetti sulla sua nuova amica, mentre Theo allontanerà Stella dalla casa della fidanzata.

Luis Sommer, cuoco desideroso di aprire il suo ristorante, arriverà a Bichlieim. Greta, intanto organizzerà un appuntamento al buio volendo nuovamente darsi un'opportunità riguardo all'amore.

Markus cercherà di convincere Vincent a liberarsi del suo rivale ma lui sarà convinto di poter recuperare il rapporto con Ana anche senza inutili intrighi.

Markus però minaccerà Philipp di stare lontano da Ana alimentando nuovamente la rivalità tra Brandes e il veterinario. Intanto, una notizia terribile sulla sua salute rischierà di cambiare per sempre la vita di Ana.

Katja rifiuterà l'aiuto di Markus ma quando i due si incontreranno tra loro scoppierà l'amore nuovamente.

Il punto sulla salute di Ana

Cosa ha portato Ana a stare male? Dopo una caduta da cavallo, Alves ha cominciato ad avere forti dolori a un rene, che però inizialmente ha ignorato. Fino a che non si è reso necessario un ricovero d'urgenza con conseguente intervento, quando è emerso che il rene è lesionato. Le brutte notizie per Ana non sono finite qui, visto che ha scoperto di necessitare della dialisi e anche di un trapianto dell'organo.