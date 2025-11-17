Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 24 al 28 novembre su Rete 4, Ana scoprirà che il suo rene è compromesso e che la dialisi a cui si sta sottoponendo non basta. A questo punto, per salvarsi, dovrà sottoporsi ad un trapianto di rene. Intanto Christoph verrà drogato da Maxi e verrà ritrovato privo di conoscenza nel bosco.

Diagnosi terribile per Ana: il rene è il compromesso e serve il trapianto

La lesione al rene occorsa a seguito della caduta da cavallo ha portato Ana ad essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Tutto sembrerà andare per il verso giusto e la ragazza, nei nuovi episodi della soap tv , si preparerà ad iniziare la dialisi.

Nel frattempo Vincent e Philipp si prenderanno cura di Apollo, il cavallo di Ana. La tregua tra i due ragazzi non durerà molto visto che entrambi vorranno riconquistare l'amore di Ana. Quest'ultima intanto, comincerà a peggiorare e sarà costretta a tornare in ospedale, dove Michael le darà una diagnosi terribile: il suo rene è compromesso e sarà necessario sottoporsi ad un trapianto. Markus proverà ad aiutare Katja proponendole una collaborazione tra il Fürstenhof e l'azienda vinicola della donna. Christoph si opporrà e tra lui e Markus saranno scintille.

Maxi droga Christoph, lui ritrovato svenuto nel bosco

Alexandra proverà a fare da pacere tra Markus e Christoph, mentre Maxi, pur di impedire che Christoph partecipi alla votazione, deciderà di drogarlo con del sonnifero.

L'albergatore non si presenterà alla votazione sulla collaborazione tra il Furstenhof e l'azienda di Katja e Maxi sarà sollevata. Ben presto però, si scoprirà che Christoph è svanito nel nulla. Poco dopo Saafeld verrà ritrovato senza sensi nel bosco e ricoverato in ospedale. Al suo risveglio scoprirà che nel suo sangue sono state trovate tracce di sonnifero e inizierà a intuire cosa possa essere accaduto. Maxi nel frattempo, sarà tormentata dai sensi di colpa, mentre Katja ringrazierà Markus per il suo aiuto. Tra i due riesploderà la passione.

Cosa è successo a Ana nelle ultime puntate di Tempesta d'amore

La vita di Ana Alves è stata stravolta nel momento in cui ha scoperto di aver ereditato l'immenso patrimonio di Wilma, la prozia di Philipp.

La ragazza ha poi scoperto, suo malgrado, che il fidanzato Philipp era tornato con lei solo perché voleva entrare in possesso delle ricchezze da lei ereditate. Una scoperta che ha indotto Ana a lasciare Philipp. Poco dopo, la ragazza ha avuto un incidente durante una passeggiata a cavallo e quella che sembrava essere una semplice caduta, si è invece rivelata essere qualcosa di più grave. L'incidente ha compromesso la funzionalità dei reni e questa notizia arriva come una doccia gelata.