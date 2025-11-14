La prima parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 14 novembre è stata dedicata a Gemma Galgani e alla sua decisione di interrompere la conoscenza con Piero dopo un solo appuntamento. Il cavaliere ha reagito in modo piccato alla presa di posizione della dama, infatti l'ha punzecchiata sul fatto che la maggior parte delle sue frequentazioni finirebbero tutte allo stesso modo da anni.

Gemma non va avanti con Piero

Non è durata neanche una settimana la conoscenza tra Gemma e Piero, ed è stata la dama di Uomini e donne a volerla interrompere perché non si sarebbe sentita considerata fuori dallo studio.

Secondo gli opinionisti, però, Galgani avrebbe trovato una scusa per chiudere con il signore che aveva accettato di frequentare dopo la rottura con Mario, anzi per loro non le sarebbe mai piaciuto.

"Dici che non vuoi sdraiarti a terra per nessuno, ma io aggiungo che lo hai fatto tante volte per chi ti piaceva davvero. Lui non ti interessa", ha commentato Gianni Sperti.

Gemma decide di interrompere la conoscenza con Piero! #UominieDonne pic.twitter.com/VlsJo1L3Bo — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 14, 2025

Il signor Piero ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Gemma, e l'ha fatto menzionando la sua lunga partecipazione al programma di Canale 5: "Questa è una storiella che vedo da anni, quindi non sono stupito".

"Hai capito cosa ha detto? Che tu fai sempre così per restare al centro dell'attenzione", ha spiegato Maria De Filippi vedendo la dama un po' perplessa.

Ovviamente la protagonista del trono Over ha negato di avere un "modus operandi", anzi ha chiarito che si fa trasportare sempre dalle emozioni che prova.

Il pensiero per Mario

Chiusa la breve conoscenza con Piero, Gemma ha risposto in modo un po' inaspettato ad una domanda che le ha fatto la conduttrice di Uomini e donne prima di chiederle di tornare al suo posto nel parterre.

"Mario ti interessa ancora?", ha chiesto la padrona di casa nel corso della puntata che è andata in onda il 14 novembre.

"Beh, sì. A lui penso ogni tanto, soprattutto quando riguardo le puntate.

Ricordo che la prima volta che siamo usciti insieme siamo stati cinque ore a parlare, e abbiamo smesso solo quando ci hanno detto che il ristorante stava per chiudere", ha dichiarato Galgani.

Lenti non ha fatto nessun commento su questo, ma si è limitato a sorridere quando è stato inquadrato.

Le opinioni degli spettatori

Lo spazio che è stato dato a Gemma nella puntata di Uomini e donne del 14 novembre, ha spinto alcuni utenti di X a esporsi per dirsi stufi dei soliti siparietti che la dama metterebbe in scena da anni, proprio come ha sostenuto Piero in studio.

"Ancora lei? Ma basta", "Io sono pieno", "Lei non interrompe le conoscenze, ma prende solo pali", "Io parlo agli autori, ma non siete stanchi?", questi sono alcuni dei commenti che sono apparsi sui social contro la storica protagonista del trono Over.