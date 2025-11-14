Nei prossimi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Ender Çelebi porterà avanti la sua vendetta contro Yildiz Yilmaz. In particolare, l’imprenditrice si servirà della complicità di Sevda, per far finire il matrimonio tra la rivale e l’ex marito Halit Argun.

Yildiz minaccia Zehra, Halit non vuole più divorziare dalla moglie

Dopo aver scoperto che lei e Zeynep in realtà sono sorellastre, Yildiz verrà odiata ancora di più dai figli di Halit. In particolare, suo padre Mustafa farà irruzione dagli Argun e ferirà per errore Erim. Dopo aver rischiato di perdere il figlio minore, Halit dirà a Yildiz di voler divorziare.

Inoltre si trasferirà in maniera momentanea dall’ex moglie Ender per stare accanto a loro figlio Erim durante la sua convalescenza. Determinata a rimanere a tutti i costi con il marito, ben presto Yildiz si farà male a un piede per farlo tornare a vivere con lei.

Poco dopo, Yildiz minaccerà la figliastra Zehra, dicendole di essere pronta a far sapere a tutti che lei e Caner hanno intrapreso una relazione segreta, se non farà tornare a casa Halit, Erim e Lila. Dopo essersi ricongiunto con Yildiz, Halit dirà al suo avvocato di non volersi più separare dalla moglie.

Halit viene corteggiato dalla nuova segretaria Sevda

Successivamente, alla Holding Argun arriverà la nuova segretaria Sevda, la quale sin dal suo primo giorno di lavoro corteggerà Halit.

Le continue attenzioni della ragazza verso l'imprenditore, finiranno per scatenare la gelosia di Yildiz. Ben presto, emergerà che Sevda è stata assunta da Ender, proprio con il compito di far lasciare Halit e Yildiz.

Dopo essersi conquistata la fiducia del suo titolare, Sevda dovrà fargli credere che Yildiz l’ha ingaggiata per ottenere un accordo di divorzio vantaggioso grazie al suo tradimento.

Riepilogo: Halit si è sposato con Yildiz dopo il divorzio da Ender

Nelle puntate precedenti, Ender aveva assunto Yildiz come cameriera personale di suo marito Halit e le aveva ordinato di conquistarlo. Ben presto, Yildiz ha svelato il piano di Ender all’uomo d’affari, ossia quello di voler divorziare da lui accusandolo di tradimento.

Appena ha scoperto la tresca clandestina tra la moglie Ender e Sinan, Halit ha messo fine al suo matrimonio in preda alla furia. A quel punto, decisa a migliorare la sua vita dal punto di vista economico, Yildiz ha colto l’occasione per far innamorare Halit, il quale ha deciso di sposarla in una cerimonia intima. Yildiz non è stata accolta bene dai figli dell’imprenditore, visto che da subito hanno sospettato che lei lo abbia sposato soltanto per la sua ricchezza.