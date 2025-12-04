Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un gesto estremo che si rivelerà soltanto un piano ben congegnato da parte di una delle protagoniste. Nella puntata che andrà in onda venerdì 5 dicembre alle 16:10 su Rai 1, la contessa architetterà un piano volto a impedire a Marcello di convolare a nozze con Rosa. Adelaide infatti ingannerà tutti, non solo i due futuri sposi, ma anche la sua famiglia, simulando di togliersi la vita.

Adelaide compie un gesto estremo

Marcello e Rosa continueranno a organizzare il tutto nei minimi dettagli, viste le loro imminenti nozze previste per il 20 dicembre.

Ci saranno però due visioni differenti a un certo punto, visti gli ultimi accadimenti e il grande turbamento che porterà la loro unione alla contessa. Mentre Marcello proseguirà per la sua strada, incurante delle pressioni della sua ex compagna, Rosa rifletterà meglio sulla situazione e sarà anche disponibile a fare un passo indietro, rinunciando al matrimonio pur di accontentare Adelaide. Quest’ultima, intanto, scoprirà i dettagli delle nozze di Marcello e Rosa, compiendo un gesto estremo. Le anticipazioni successive rivelano che la contessa proverà a togliersi la vita ma si salverà. Tuttavia si tratterà soltanto di una messinscena ben architettata, volta semplicemente a far sentire in colpa Barbieri e a farlo desistere dal suo proposito di sposare la sua fidanzata.

Matteo scopre che la foto di Silvana e dei fratelli Marchesi è sparita

Nel frattempo, continuerà a tenere banco la storyline riguardante il mistero che aleggia attorno ai fratelli Marchesi. È bene ricordare che Ettore e Greta sono arrivati a Milano con il preciso scopo di farla pagare a Umberto Guarnieri, senza però far trapelare dettagli sulle motivazioni del loro astio nei confronti dell’imprenditore. Ci sarà un colpo di scena quando Matteo si renderà conto che la fotografia scattata a Crema, datagli da sua madre Silvana e raffigurante oltre lei anche la famiglia Marchesi al completo, i due fratelli da bambini insieme ai loro genitori, sarà sparita. Caterina, intanto, farà una sorpresa a Fulvio: si tratterà dei biglietti che Delia ha gentilmente offerto alla sua amica per presenziare alla Prima della Scala.

Il signor Rinaldi, infatti, non era riuscito ad acquistarli in tempo, mentre Botteri aveva ricevuto due inviti per l’evento esclusivo e, su suggerimento di Delia, li ha regalati a Caterina per sorprendere il padre. Intanto, lo stilista de Il Paradiso delle signore sarà alle prese con le richieste di Chiara Brugnoli, che desidererà un abito per andare a teatro non troppo appariscente. Al contrario, sua sorella Rebecca chiederà ai fratelli Marchesi di creare un vestito esclusivo che renda indimenticabile la serata alla Scala.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Cesare ha invitato Irene a teatro

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, andati in onda su Rai 1, Cesare ha incontrato Irene e l’ha invitata alla Prima della Scala.

La capo commessa ha accolto l’invito con entusiasmo e grande gioia. Johnny, che ha assistito alla scena da lontano, ha notato la felicità di Irene dopo la sorpresa di Brugnoli e ne è rimasto profondamente colpito: ormai è evidente che nutre dei sentimenti per lei e soffre nel vederla vicina a un altro uomo. Nel frattempo, Delia è riuscita a convincere Gianlorenzo a donare i biglietti per la Prima della Scala alla famiglia Rinaldi. In questo modo Fulvio ha potuto mantenere la tradizione di partecipare all’evento ogni anno, un rito che conserva anche per ricordare la moglie defunta. Spazio anche alle vicende di Greta, che ha bruciato una fotografia raffigurante lei insieme alla sua famiglia. Il gesto, carico di dolore, è stato accompagnato dal ricordo del padre e dalla dichiarazione della giovane di voler vendicarsi di Umberto Guarnieri proprio in nome di lui.