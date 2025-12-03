Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dall’8 al 12 dicembre rivelano che Alice deciderà di lasciare Napoli per sempre. La ragazza non riuscirà ad accettare quello che hanno fatto Roberto e Marina e sceglierà di partire per Londra insieme a Vinicio per proteggere la sua relazione.

Nel frattempo Elena e Marina vivranno momenti di grande inquietudine. Elena sarà in ansia per la partenza ormai vicina di sua figlia mentre Marina sarà travolta dai sensi di colpa e temerà di aver compromesso in modo definitivo il legame con sua nipote.

Alice contro Marina

Nella puntata del 3 dicembre Alice ha messo Marina e Roberto davanti alle loro responsabilità. La ragazza ha rinfacciato a entrambi di avere privilegiato i loro affari a discapito del benessere psicofisico di Vinicio. In questo caso Alice sembra aver colto nel segno e Marina, consapevole di essersi comportata male, dovrà convivere con le conseguenze delle proprie scelte.

Intanto, con l'arrivo di Filippo, la tensione ai Cantieri continuerà a crescere mentre Alice e Vinicio saranno sempre più in sintonia. Nel frattempo Marina entrerà in una profonda crisi mentre Elena tenterà di riavvicinarsi a sua figlia nel tentativo di ricucire il rapporto.

Nonostante gli sforzi però, Alice non riuscirà a mettere da parte il risentimento verso i nonni che, a suo avviso, hanno approfittato delle fragilità di Vinicio per proteggere i propri interessi.

Il legame con la famiglia si indebolirà sempre di più e la distanza tra loro aumenterà ogni giorno.

Una decisione dolorosa

Col passare dei giorni la situazione precipiterà. Alice unirà ogni pezzo della storia e capirà quanto la sua famiglia abbia inciso sulla ricaduta di Vinicio nella tossicodipendenza. In particolare, sua nonna diventerà il bersaglio principale delle sue accuse e la delusione sarà così profonda da spegnere ogni possibilità di riconciliazione.

Marina sarà costretta a convivere con le conseguenze delle scelte compiute mentre Elena continuerà a cercare un contatto che puntualmente si perderà nel silenzio. In questo clima sempre più teso la giovane Pergolesi deciderà di lasciare Napoli e partire per Londra insieme a Vinicio, per proteggere il ragazzo dalle loro rispettive famiglie.

Elena resterà spiazzata e addolorata e il timore di perderla del tutto diventerà così forte da spingerla a valutare l’idea di raggiungerla nella capitale inglese pur di non restare fuori dalla sua vita.

Chiara cerca un nuovo equilibrio ai Cantieri

Nel frattempo ai Cantieri Chiara capirà di non potersi fidare né di Ferri né di Gennaro e finirà per riconoscere in Filippo Sartori l’unico punto fermo capace di sostenerla davvero. Per questo gli affiderà la gestione dei suoi interessi, convinta che sia la scelta più sicura in un momento così delicato.

Filippo accetterà l’incarico con sicurezza e parteciperà alla sua prima riunione deciso a monitorare con attenzione ogni mossa di Gennaro. Quest’ultimo proverà a coinvolgerlo nei suoi piani ma ogni tentativo si perderà senza lasciare traccia.