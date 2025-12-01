Comincia una nuova settimana di puntate de Il Paradiso delle signore. La soap riprende con un colpo di scena: il ritorno di Adelaide a Milano, apparentemente di buon umore, ma con dentro inquietudini che rischiano di sconvolgere la vita di molti. La contessa presenta una busta per Marcello davanti a Rosa, gettando ombre sul loro imminente matrimonio. L’uomo, deciso a non rinunciare alle nozze, si trova di fronte a un bivio tra amore e orgoglio, mentre Rosa pare titubare, disposta a cedere pur di compiacere Adelaide. A complicare le cose, l’alleanza sempre più fragile tra Marta e Odile rispetto al silenzio imposto dalla famiglia sui piani della Contessa.

Intanto Johnny cerca di aiutare Mimmo e le Veneri trasferendoli, e il clima al Circolo e al grande magazzino si fa carico di sospetti e tensioni, preludi di una decisione che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri affettivi di molti protagonisti.

Foto scomparse, giochi di vendetta e nuove ambizioni lavorative

Una foto d’infanzia della famiglia Marchesi diventa il simbolo di segreti e rancori che riaffiorano pericolosi. Matteo la consegna a Odile, ignaro che Ettore e Greta tramano nell’ombra per farla sparire: la scoperta dell’esistenza di una seconda immagine compromettente aggiunge benzina alla vendetta privata di Ettore. Contemporaneamente, la rivalità tra il Paradiso e la GMM torna viva nella gara per gli abiti della Prima della Scala di Chiara e Rebecca Brugnoli.

Delia, chiamata a scegliere i vestiti, coinvolge le Veneri in un progetto creativo che potrebbe ridefinire le gerarchie del grande magazzino. In parallelo, le tensioni tra Irene, Cesare e Johnny, le difficoltà economiche di alcuni dipendenti e l’incertezza del loro futuro professionale rendono l’ambiente sempre più instabile, in un intreccio di amore, ambizione e tradimenti pronti a esplodere.

Amori sospesi, rinvii e promesse fragili

Sul fronte emotivo, le relazioni personali sembrano tutte in bilico. Caterina e Mario tornano a incrociare i loro destini dopo un rientro inatteso: un avvicinamento che sorprende Roberto e destabilizza Fulvio. Rosa e Marcello – un tempo così sicuri del loro futuro – ora esistono sotto l'ombra di dubbi e pressioni esterne.

Per molti si profila un Natale tra promesse rinviate e sogni sbiaditi. Anche per chi sperava in un cambio di vita: Johnny, Mimmo, le Veneri e altri colleghi vedono i loro piani vacillare, mentre i piani di Adelaide si fanno più oscuri, pronti a cambiare i destini di chiunque le stia accanto. In questo quadro corale, ogni scelta pesa, ogni segreto può essere fatale.

Il pubblico di novembre conferma la fedeltà alla soap

Nonostante la concorrenza e i cambiamenti di palinsesto, Il Paradiso delle signore ha chiuso novembre 2025 con un seguito fedele e costante anche se in calo. Le storie familiari, i colpi di scena e il sapore vintage del grande magazzino milanese continuano a mantenere l’interesse del pubblico.

Anche se il calo dello share generale riguarda diversi programmi pomeridiani, la soap ha saputo conservare la sua base di spettatori affezionati, grazie a una narrazione corale e a intrecci che uniscono nuove generazioni e nostalgici del racconto di un’epoca