Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 9 al 12 dicembre rivelano che Adelaide dopo aver tentato di togliersi la vita, si ritroverà in serio pericolo di vita.

Marcello resterà sconvolto dall'accaduto e deciderà di andare a parlare con la sua ex per cercare di avere un confronto.

Intanto anche Odile non potrà fare a meno di pensare al gesto estremo di sua mamma sentendosi in colpa.

Adelaide in gravi condizioni: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-12 dicembre 2025

La contessa, dopo aver saputo delle nozze di Marcello con Rosa, deciderà di compiere un gesto estremo e del tutto inaspettato che lascerà tutti senza parole.

Adelaide proverà a togliersi la vita e vorrà farla finita per sempre, al punto da finire in ospedale in gravi condizioni, sospesa tra la vita e la morte.

I medici riusciranno a intervenire in tempo per evitare il peggio: una situazione drammatica che getterà nello sconforto anche Marcello Barbieri, il quale deciderà di andare in ospedale per accertarsi delle condizioni di salute della sua ex.

Marcello sconvolto, Odile si sente in colpa nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

Tra i due ci sarà un confronto, durante il quale Marcello si mostrerà fortemente preoccupato, temendo che possa fare altri gesti estremi.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 9 al 12 dicembre rivelano che anche Odile non potrà fare a meno di sentirsi in colpa, dato che è stata lei a svelare a sua mamma del matrimonio imminente tra Rosa e Marcello, lasciandola senza parole.

Intanto Mario tornerà a Milano dopo un breve periodo di assenza e deciderà di fare una sorpresa per la sua fidanzata Caterina: un gesto plateale che non passerà inosservato e lascerà senza parole Roberto Landi.

Marcello Barbieri aveva lasciato la contessa Adelaide poco prima delle loro nozze

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore, Adelaide aveva sperato in un futuro roseo al fianco di Marcello, con il quale stava organizzando il suo matrimonio.

Fu Barbieri che, all'ultimo momento, scelse di fare un passo indietro ritenendo di non provare davvero dei sentimenti autentici nei confronti della contessa, al punto da rinunciare a tutto.

Un colpo al cuore per la donna che, solo in un secondo momento, aveva scoperto della tresca clandestina tra Marcello e Rosa, che andava avanti da un po' di tempo a sua insaputa, restando scioccata.

Adelaide scelse così di andare ad affrontare il suo ex compagno e a quel punto giurò a se stessa che si sarebbe vendicata e che avrebbe reso la vita impossibile sia a Barbieri sia a Rosa, tanto da chiedere il loro licenziamento immediato dal team del Paradiso delle signore.