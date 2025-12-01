Sarp farà un incidente con l'auto e la sua famiglia sarà in serio pericolo nella puntata de La forza di una donna di sabato 6 dicembre. Le anticipazioni tv rivelano che Bahar e i bambini resteranno a casa mentre Sarp andrà a fare la spesa. Lui, però, resterà intrappolato nell'abitacolo dopo l'incidente e non potrà tornare dalla sua famiglia. Intanto Nezir arriverà a un passo dallo chalet con i suoi uomini.

Sarp e la sua famiglia senza guardie del corpo

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, dopo la partenza di Piril, Bahar, Sarp e i bambini saranno in serio pericolo.

Suat farà sistemare sua figlia e i gemelli in un hotel, ignaro che Azmi vi abbia fatto piazzare delle microspie. Nezir ormai sarà a un passo dal suo obiettivo, perché origliando i discorsi di Piril capirà che Sarp e la sua famiglia si trovano in uno chalet. Facendo dei calcoli, Korkmaz arriverà a capire la zona in cui il suo nemico potrebbe trovarsi e ordinerà al suo braccio destro: "Trova quello chalet". Nel frattempo, Suat si accorgerà delle microspie ma le sfrutterà per fare il gioco di Nezir e consegnargli Sarp, in modo da liberarsi di lui. L'uomo andrà a trovare Piril e farà in modo che, nel discorso, si dica chiaramente dove si trova Sarp: a quel punto Nezir non dovrà fare altro che radunare i suoi uomini e andare a prenderlo.

Nel frattempo, allo chalet, Bahar e la sua famiglia saranno in balia degli eventi, visto che non avranno più una guardia del corpo su cui contare.

Tensione a La forza di una donna: Nezir a un passo dallo chalet

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 6 dicembre, Azmi correrà da Nezir con un'informazione decisiva: "Sono al villaggio di Sacakli" dirà con soddisfazione, "Andiamo a prenderli". Sarp non sarà affatto tranquillo senza guardie del corpo e telefonerà insistentemente a Munir. Quest'ultimo risponderà dopo molte chiamate e solo per dirgli che non può occuparsi di lui. Sarp sarà disperato e chiamerà Piril, ma lei sarà ancora troppo ferita per volergli parlare. L'uomo si renderà conto di poter contare solo sulle sue forze e quindi dovrà essere lui ad andare a fare la spesa.

Sarp chiederà ai suoi figli un elenco di quello che manca e uscirà per andare a comprarle. Il marito di Bahar si recherà al supermercato e tra le altre cose comprerà anche le pere preferite di sua moglie. Quando si metterà in macchina, però, avrà un brutto incidente e resterà bloccato nell'abitacolo. Allo chalet, intanto, i bambini aspetteranno impazienti l'arrivo di Sarp e il suo ritardo farà preoccupare Bahar. Sulla strada di casa ci sarà Nezir, ormai vicino allo chalet proprio quando Nisan, Doruk e la loro mamma saranno da soli in casa.

Piril non sa che Bahar e Sarp non hanno protezione

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Suat ha saputo che Piril ha tentato di togliersi la vita ed è corso allo chalet.

L'uomo ha affrontato Sarp e ha chiesto a sua moglie di fare le valigie perché l'avrebbe portata via da quel posto. Piril ha ascoltato suo padre, anche perché l'umiliazione di vedere suo marito implorare amore ad un'altra donna era diventato insopportabile. Bahar ha pregato Piril di portarla via con sé, ma non è stata ascoltata. Una volta andati via dallo chalet, Suat ha assicurato a sua figlia che Sarp e Bahar avrebbero avuto la protezione delle guardie, ma le ha mentito. La donna non sa che Munir non lavora più per suo marito.