La notte nel cuore verso l’epilogo: finale previsto per il 23 dicembre su Canale 5

La notte nel cuore sta per arrivare al suo epilogo. Chi aveva previsto che la serie sarebbe durata almeno fino ai primi mesi del 2026, dovrà ricredersi: la serie terminerà prima di Natale, precisamente il 23 dicembre. È questo ciò che emerge dalla prossima programmazione Mediaset. Per tutto l'autunno, la serie è andata in onda con due appuntamenti settimanali, ma per il finale si farà un'eccezione.

Dopo le due puntate andate in onda consecutivamente questa settimana (una ieri e l'altra stasera, 10 dicembre), ci vorranno due settimane per scoprire i destini dei vari personaggi della serie.

Cambio di programmazione per La notte nel cuore: una sola puntata il 16 dicembre, finale il 23

Settimana prossima la messa in onda de La notte nel cuore è prevista solamente martedì 16 dicembre. Di mercoledì andrà in onda il concerto di Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition – che sarebbe dovuto andare in onda a settembre nella prima serata di giovedì che Mediaset aveva deciso di dedicare su Canale 5 ad alcuni concerti (come quello di Alessandra Amoroso, Elisa ed Elodie), ma a causa dei bassi ascolti, Mediaset era corsa ai ripari proponendo proprio La notte nel cuore.

Per il finale di serie, invece, si dovrà attendere il 23 dicembre e molti si chiedono chi andrà a rimpiazzare le vicende di Cihan e company.

The Nightfall possibile erede de La notte nel cuore su Canale 5

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma Mediaset, a ottobre, aveva annunciato l'acquisto di un'altra serie, The Nightfall (Bir Gece Masali), che vede come protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, e pare che sarà proprio questa sera a prendere il posto de La notte nel cuore. Se così fosse, non si sa se Mediaset deciderà di fissare il debutto durante le vacanze natalizie o se deciderà di attendere il 2026, fatto sta che il pubblico delle "dizi" non rimarrà affatto orfano.

Ma di che cosa parla The Nightfall? Racconta la storia di Mahir, che da bambino perde il padre Mehmet, capo della polizia, a causa di una sparatoria.

A sparargli è stato Savas, mandato dal padre Kursat perché Mehmet aveva messo il naso nei "suoi affari".

Kursat sarà felice di essersi liberato del suo nemico, anche perché, proprio in quel momento, la moglie sarà pronta a mettere al mondo sua figlia. Purtroppo, accadrà la tragedia: la moglie morirà durante il parto, ma la bambina, che avrà il nome di Canfeza, si salverà.

Passeranno vent'anni e Mahir e Canfeza avranno un incontro fugace, ma il loro destino sembrerà segnato, perché Mahir resterà folgorato dalla sua bellezza e vorrà sposarla, senza immaginare che è la figlia dell'uomo che ha fatto fuori suo padre.