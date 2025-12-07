Cambio programmazione per La Promessa in vista del periodo natalizio su Rete 4. L'appuntamento con la soap opera spagnola non subirà nessun tipo di stop durante il periodo clou delle feste e andrà avanti regolarmente nella fascia del preserale con qualche incursione anche in prime time.
Per la serata di sabato 20 dicembre, infatti, si è optato per la messa in onda in prime time degli episodi che sanciranno l'uscita di scena definitiva di Jana dal cast della soap opera.
Cambio programmazione per La Promessa nel periodo natalizio su Rete 4
Il palinsesto de La Promessa si appresta a subire delle modifiche nel corso delle settimane delle festività natalizie, complice lo stop del talk show 10 minuti durante le giornate del 24,25 e 26 dicembre.
In quei giorni, quindi, la serie iberica che ha conquistato il pubblico di Rete 4 subirà una variazione di palinsesto: le puntate verranno allungate, con messa in onda prevista dalle 19:40 circa e non dalle 19:55 circa come accade in questo momento.
Una variazione di palinsesto che permetterà al pubblico di immergersi a capofitto nelle dinamiche della quarta stagione della serie che, tutti i giorni, appassiona una media di oltre 1 milione di telespettatori in daytime, raggiungendo anche punte del 6,50% di share.
La soap opera La Promessa sbarca anche in prima serata a dicembre
Questa, però, non sarà l'unica novità in programmazione per La Promessa durante il periodo delle festività natalizie, dato che su Rete 4 è in programma anche un appuntamento speciale nella fascia di prime time.
Sabato 20 dicembre, dalle 21:30 alle 23:30 circa, andranno in onda due episodi clou della terza stagione: quelli dedicati alla morte di Jana e alla sua uscita di scena definitiva dal cast della soap.
Mediaset ha scelto di trasmetterli in prime time anche per poter creare una maggiore concorrenza alla finalissima di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci con la partecipazione in studio di Massimiliano Rosolino.
La morte di Jana verrà trasmessa in prima serata su Rete 4
Le anticipazioni sugli episodi de La Promessa del 20 dicembre rivelano che le condizioni di salute di Jana peggioreranno drammaticamente a causa di un arresto cardiaco che si rivelerà fatale.
I medici proveranno fino alla fine a salvare la vita della donna, salvo poi dover arrendersi e annunciare la notizia definitiva della sua morte.
Un momento drammatico per Manuel che si ritroverà a dover dire addio per sempre alla donna della sua vita e anche al bambino che portava in grembo, mentre sua mamma Cruz verrà arrestata in quanto considerata la diretta responsabile di quanto è accaduto all'ex domestica.