Don Lisandro ferirà Leocadia nel profondo prima di lasciare La Promessa: "Sei invidiosa perché Adriano ha un titolo e tu no", le dirà con rabbia all'ennesimo rimprovero.

Le anticipazioni rivelano che dopo la cerimonia in onore di Adriano, Leocadia rimprovererà Lisandro per la scelta di donare il titolo al marito di Catalina.

Don Lisandro saluterà La Promessa con molti complimenti

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Adriano accetterà il titolo di conte e in suo onore sarà data una grande festa. La cerimonia sarà sontuosa, ma Adriano ascolterà i consigli di Catalina e riuscirà a cavarsela molto bene.

Sarà don Lisandro il primo a fargli i complimenti e a lodarlo davanti a tutta la nobiltà. Dopo la festa, il duca toglierà finalmente il disturbo e tornerà al suo palazzo. Prima di andare via, Lisandro farà un discorso inaspettato ad Alonso e al resto della famiglia Lujan. L'uomo non nasconderà che aveva molte perplessità al suo arrivo a La Promessa, ma aggiungerà anche di aver cambiato idea. "Siete un grande esempio", dirà, "E sono molto grato per la vostra ospitalità". Don Lisandro saluterà Alonso che si sentirà molto sollevato appena il suo ospite gli darà le spalle. Leocadia accompagnerà il suo amico alla porta in attesa della carrozza, ma i saluti tra loro non saranno molto sereni.

Lisandro ferirà Leocadia nel suo punto debole

Nelle prossime puntate de La Promessa, Don Lisandro lascerà il palazzo e Leocadia sarà l'ultima a salutarlo. La donna darà al duca un vassoio di pasticcini da portare a sua moglie: "Per me è stato un piacere trascorrere dei tempo con te". Il sorriso di Leocadia, però, presto lascerà spazio ad un forte risentimento: "Devo dirti che hai sbagliato a donare ad Adriano il titolo di conte". Lisandro terrà a precisare che il marito di Catalina gli ha salvato la vita e meritava una grande ricompensa, ma Leocadia continuerà a considerare Adriano indegno. "Sentirai presto parlare di lui e non in positivo". dirà la donna. A quel punto Lisandro perderà la pazienza: "La verità è che sei invidiosa perché Adriano ha un titolo e tu no". Lisandro ferirà nel profondo Leocadia conoscendo il suo punto debole. La donna non avrà la forza di replicare e con freddezza chiederà al duca di salutarle sua moglie.