Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate in onda su Rete 4 dal 22 al 24 dicembre rivelano che tra Nicole e Erik sboccerà la passione mentre Michael riceverà una terribile diagnosi: i dolori alla mano sono causati da una sindrome degenerativa che potrebbe portarlo alla paralisi dell'atto, con devastanti conseguenze sulla sua qualità di vita e sulla sua professione.

Erik e Nicole si baciano appassionatamente

Nonostante abbiano cercato in tutti i modi di stare lontani uno dall'altra per non cadere in tentazione, Erik e Nicole verranno sopraffatti dalla passione quando si incontreranno nella sauna del Furstenhof.

I due si baceranno con trasporto ma tutto potrebbe finire lì, visto che Erik sarà spaventato all'idea che Yvonne possa scoprire il tradimento e non vorrà mettere a rischio il suo matrimonio con lei. Dall'altro canto, Nicole sarà sempre più confusa soprattutto riguardo al suo rapporto con Michael.

Michael riceve una diagnosi terribile: rischia la paralisi della mano

Michael intanto, continuerà ad avere strani dolori alla mano che non passeranno con nessun medicinale. L'uomo, preoccupato, decidere di sottoporsi ad accertamenti medici in ospedale e la diagnosi che gli verrà comunicata sarà terribile: è affetto dalla sindrome della mano immobile, una condizione che potrebbe portarlo alla paralisi della mano.

Michael sarà sconvolto e si chiuderà in sé stesso, allontanando Nicole e trattandola male. L'uomo, a causa della malattia, rischierà di vedere compromessa non solo la sua qualità di vita ma anche la sua carriera da chirurgo. Sarà un momento molto difficile per lui, il quale tra l'altro, sarà ancora all'oscuro dei tormenti sentimentali della sua fidanzata.

Vincent invece sarà geloso di Philipp e accetterà di seguire il consiglio di Markus: licenziare Brandes con una scusa per allontanarlo dalla città e da Ana.

Philipp capirà di essere stato incastrato da Vincent e Markus e ne parlerà con Ana, la quale faticherà a credere che il veterinario possa essere arrivato a tanto. La ragazza però, comincerà a dubitare dei suoi sentimenti per Vincent.

Tempesta d'amore non va in onda il 25 e 26 dicembre

La soap Tv tedesca continuerà ad andare in onda su Rete 4 anche durante le festività natalizie, ad eccezione di giovedì 25 e venerdì 26 dicembre.

Mediaset non vuole rinunciare a un prodotto che ogni mattina riesce a conquistare uno share tra il 4 e il 5%, numeri che fanno di Tempesta d'amore una delle soap più viste del palinsesto di Rete 4. Risultati che non risentono del passare del tempo, visto che le vicende ambientate al Furstenhof continuano ad appassionare il pubblico a distanza di 20 anni dal suo debutto sulla Tv italiana.