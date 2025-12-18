La puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda venerdì 19 dicembre preannuncia momenti di forte apprensione per le sorti di due protagonisti. Le anticipazioni dell’episodio, previsto alle 16:10 su Rai 1, rivelano che da un lato Marcello Barbieri sarà in ansia per la condizione psicologica di Adelaide, mentre dall’altro Matteo Portelli si preoccuperà per suo fratello, deciso a precipitarsi in Svizzera dalla sua ex, lasciando Rosa da sola a Milano.

Marcello corre dalla contessa, lasciando Rosa a Milano da sola

Marcello Barbieri avrà un momento di confidenze con suo fratello Matteo, al quale rivelerà quanto accaduto e quanto appreso.

L’imprenditore svelerà a Portelli il contenuto del biglietto ricevuto la sera precedente al Circolo da Adelaide. Le parole della contessa genereranno due opinioni diverse, lasciando aperti scenari completamente opposti ma comunque terribili in entrambi i casi. Marcello leggerà fra le righe la possibilità che la contessa possa togliersi la vita, mentre Matteo riterrà invece che sia suo fratello a rischiare qualcosa di brutto. Portelli sarà infatti categorico con Marcello: quel biglietto non è un grido di aiuto, bensì una trappola architettata ad hoc da Adelaide per fare del male al suo ex compagno. Barbieri non vorrà sentire ragioni e, incurante dei consigli fraterni, correrà in Svizzera dalla contessa, lasciando Rosa da sola a Milano.

Roberto scopre le imminenti nozze di Mario

Nel frattempo, mentre a casa Barbieri si assisterà alla corsa contro il tempo di Marcello, convinto di salvare la contessa, l’assenza di quest’ultima si farà sentire a Villa Guarnieri. Umberto ripenserà alla cognata con un velo di malinconia e si rattristerà molto per la decisione improvvisa di Adelaide di partire per Saint Moritz prima del previsto. Enrico, notando il suocero giù di morale, tenterà di rasserenarlo, suggerendogli di guardare al futuro e di non crogiolarsi nel passato. Irene invece sarà al settimo cielo grazie alla svolta nella sua vita portata da Cesare Brugnoli. Quest’ultimo infatti l’ha invitata a trascorrere le festività nella sua casa in montagna insieme alle sorelle, e così la capo commessa si preparerà a lasciare Milano per passare le vacanze con il suo corteggiatore.

Diverso il discorso per Roberto Landi, al quale sembrerà prospettarsi un Natale amaro a causa della confidenza di Fulvio Rinaldi, che lo metterà al corrente del fatto che Mario ha chiesto a Caterina di sposarlo. Questa rivelazione causerà non poco disagio a Oradei.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Teo ha conosciuto Anita

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Teo è scappato da casa e ha raggiunto da solo Milano per incontrare suo padre. Botteri, dopo aver rimproverato il figlio per il gesto sconsiderato che ha fatto preoccupare tutti, è rimasto in città, ma lo stilista non ha avuto tempo di occuparsi di lui. Teo è stato quindi affidato a Ciro ed è rimasto in caffetteria, dove ha conosciuto Anita, che però ha trattato male.

In seguito, i due bambini si sono rivisti in negozio, hanno stretto amicizia e collaborato alla nuova iniziativa, disegnando la copertina per i dischi di fiabe da distribuire alle clienti in vista del Natale.