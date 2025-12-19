Il weekend televisivo del 20 e 21 dicembre 2025 si apre con un nuovo appuntamento di Verissimo. Il talk show di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, proporrà due puntate dedicate a interviste e racconti personali, con ospiti provenienti dal mondo del cinema, della televisione e dello sport. Tra i volti attesi nel salotto del programma anche Rocío Muñoz Morales, protagonista di una nuova fase personale e professionale, in un clima che accompagna il pubblico verso le festività natalizie.

Verissimo del 20 dicembre 2025, il sabato tra cinema, tv e storie di famiglia

La puntata di Verissimo in onda sabato 20 dicembre 2025 vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, con un parterre che unisce grandi nomi del cinema italiano a volti noti della televisione. Silvia Toffanin accoglierà in studio Franco Nero, attore protagonista di una lunga carriera nel cinema italiano e internazionale, accompagnato dal figlio Carlo Gabriel. Il loro racconto si intreccerà con il progetto cinematografico che li ha visti collaborare insieme a Vanessa Redgrave, soffermandosi sul lavoro e sui rapporti familiari.

Spazio poi alla televisione più popolare, con l’arrivo di Claudio Amendola affiancato da Ricky Memphis e Lucia Ocone.

Il trio parlerà della nuova stagione de I Cesaroni, in arrivo su Canale 5. Racconti di set, amicizie nate davanti alle telecamere e ricordi legati alla serie saranno al centro dell’intervista.

Nel salotto di Verissimo troverà spazio anche Barbara Bouchet, protagonista di una lunga carriera tra cinema e tv. Accanto a lei, Barbara Tabita parlerà del suo ritorno sulle scene e dei problemi di salute, fortunatamente risolti. Il sabato si arricchirà anche di racconti familiari, con Stefano Bettarini insieme alla compagna Nicoletta Larini e con Carmen Di Pietro affiancata dal figlio Alessandro, per interviste di coppia e di famiglia.

Puntata del 21 dicembre 2025, la domenica tra rinascite e grandi personaggi

La puntata di Verissimo di domenica 21 dicembre 2025 sarà dedicata a percorsi personali e professionali e ai nuovi capitoli di vita dei suoi ospiti. Silvia Toffanin accoglierà Achille Polonara, cestista che ha affrontato una delle sfide più difficili, il trapianto di midollo. In studio con lui ci sarà la moglie Erika, per un racconto a due voci legato al suo percorso personale.

Ampio spazio anche a Rocío Muñoz Morales, che si presenterà a Verissimo per raccontare questa nuova fase e presentare il suo terzo romanzo La vita adesso, condividendo il proprio percorso tra recitazione e scrittura.

Tra gli ospiti della domenica ci sarà anche Rocco Casalino, che parlerà del periodo successivo all’addio alla politica e dei progetti futuri.

Presente inoltre Heather Parisi, che racconterà la sua carriera e le sue scelte di vita. A chiudere la puntata, un momento musicale in studio con Cristiano Malgioglio e Orietta Berti.

Per Natale, tra puntate speciali e nuovi appuntamenti

Con le puntate del 20 e 21 dicembre, Verissimo entra nel periodo delle festività. Il programma proseguirà anche durante il Natale con edizioni speciali, pensate per riproporre alcune delle interviste più significative della stagione e arricchirle con contenuti inediti.

Un modo per restare un appuntamento fisso del palinsesto anche nei giorni di festa, mantenendo vivo il rapporto costruito con il pubblico settimana dopo settimana.