Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano due eventi drammatici nelle prossime puntate in onda su Rete 4: le morti di Eugenia e Angela. Entrambe le donne decideranno di compiere gesti estremi che sconvolgeranno la tenuta e i suoi abitanti. Eugenia, in preda alla follia, si lancerà nel vuoto da una torre, mentre Angela sceglierà di togliersi la vita pur di non sposare il capitano Lorenzo de la Mata.

Eugenia si getta dalla torre e perde la vita

La follia di Eugenia raggiungerà il suo apice il giorno del battesimo dei gemelli di Catalina, quando, nonostante non fosse stata invitata, riuscirà a introdursi alla cerimonia armata e pronta a colpire.

Davanti agli invitati, la moglie del capitano Lorenzo de La Mata punterà l’arma contro amici e parenti e sparerà un colpo ad Adriano, che cadrà a terra gravemente ferito sotto gli occhi disperati di Catalina. Come se non bastasse, uno dei gemelli sparirà dalla culla e poco dopo gli ospiti noteranno Eugenia in cima a una torre con il bambino tra le braccia. Seguiranno momenti di grande tensione, durante i quali Curro tenterà invano di farla ragionare: la donna sceglierà di lanciarsi nel vuoto. Il bambino verrà tratto in salvo da Curro, ma per Eugenia non ci sarà scampo e morirà poco dopo la caduta tra le braccia del giovane, che dovrà affrontare un dolore profondo e lacerante.

Angela si toglie la vita per non sposare Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa si consumerà un nuovo lutto destinato a sconvolgere il palazzo del marchese de Lujan. Il finale della quarta stagione si preannuncerà carico di tensione e momenti drammatici. Nella puntata in programma in Spagna mercoledì 24 dicembre, verrà celebrato un nuovo funerale alla tenuta: a perdere la vita sarà Angela, figlia di Leocadia. La giovane deciderà di compiere un gesto estremo pur di non legarsi per sempre a Lorenzo de la Mata. Nel materiale promozionale, Angela apparirà con l’abito da sposa, lasciando intendere che la sua scelta sia maturata poco prima della cerimonia. Sebbene la dinamica non sia stata ancora chiarita del tutto, un dialogo tra Alonso e Lorenzo farà pensare che la ragazza possa aver fatto ricorso al veleno per evitare il matrimonio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Curro e Manuel disperati per Jana

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Jana è stata trovata ferita da un colpo di arma da fuoco. È stato Manuel il primo ad accorgersi di quanto accaduto alla consorte, mentre Curro si è precipitato a chiamare un medico. Nel frattempo, il sergente Burdina è giunto al palazzo per avviare le indagini, interrogando sia i membri della servitù sia i signori, con l’obiettivo di raccogliere indizi utili a chiarire il delicato caso.