Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Leocadia assumerà sempre più potere alla tenuta in seguito all'arresto di Cruz. La nuova darkady prenderà possesso della camera da letto della marchesa nonostante la disapprovazione da parte della figlia Angela.

Alonso vuole che Leocadia resti a tempo indeterminato a La Promessa

Cruz verrà portata in carcere con l'accusa di aver ucciso Jana. Leocadia, a questo punto, prenderà il controllo della situazione alla tenuta, aiutando Alonso a contrastare le minacce del Re e pagare i viveri sia per i domestici che per la servitù della tenuta.

Il marchese pretenderà che la darklady rimanga a La Promessa, quando lei minaccerà di andarsene con sua figlia Angela. L'uomo convincerà Leocadia a trattenersi a tempo indeterminato poiché coi suoi soldi è stato possibile risollevare le sorti della tenuta.

Leocadia prende possesso della camera da letto di Cruz, Angela non ci sta

Ben presto la darklady prenderà possesso della camera da letto più grande lasciata libera da Cruz, che nel frattempo è dietro le sbarre.

Alonso non sarà affatto infastidito da tale decisione, soprattutto quando Leocadia gli farà presente che la sua camera ha un odore forte di muffa. Petra, a questo punto, farà riparare la stanza della darklady. La madre di Angela deciderà di rimanere ugualmente nella stanza di Cruz poiché è molto grande.

Pertanto Petra capirà che deve ingraziarsi Leocadia e per questo l'aiuterà a trovare nuove scuse per rimanere a vivere lì. Tale scelta non piacerà ad Angela, la quale capirà che sua madre ha occupato uno spazio che un tempo era della marchesa.

Curro ha svelato alla servitù di essere il figlio illegittimo di Alonso

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a dicembre in Italia, il medico ha confermato che Jana ha buone possibilità di riprendersi completamente e che il bambino ha superato la fase più delicata. Manuel ha tirato un sospiro di sollievo dopo ore di angoscia.

Intanto un articolo di giornale ha fatto esplodere un altro scandalo che ha sconvolto gli equilibri della tenuta: Curro, il giovane che tutti credevano fosse il figlio di Lorenzo, è stato smascherato pubblicamente in quanto erede illegittimo di Alonso.

Il baronetto ha anche ammesso la verità di fronte a tutta la servitù.

Petra, invece, ha commesso un errore insinuando che Jana si sia merita ciò che le è successo: queste affermazioni hanno scatenato la furia di Simona, che non ha esitato a rimproverarla.