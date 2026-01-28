Carlo Conti sarà ospite per la prima volta a ‘Verissimo’, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’annuncio arriva dal profilo Instagram della trasmissione, che lo definisce “uno dei conduttori più amati e stimati della televisione italiana”. L’appuntamento è fissato per domenica alle 15.30, quando Conti sarà protagonista di un’intervista ritratto.

Un debutto atteso

Nonostante la lunga carriera televisiva, questa sarà la prima volta di Carlo Conti nello studio di ‘Verissimo’. L’intervista ritratto promette di offrire uno sguardo personale sul conduttore, noto per la sua presenza rassicurante e professionale sul piccolo schermo.

Il contesto professionale

Carlo Conti è attualmente impegnato come direttore artistico del Festival di Sanremo, incarico che ricopre per la quinta volta. La sua partecipazione a ‘Verissimo’ arriva in un momento di particolare rilievo per la sua carriera, offrendo al pubblico l’occasione di conoscerlo anche al di fuori del contesto festivaliero.

Chi è Carlo Conti

Carlo Conti, nato a Firenze il 13 marzo 1961, ha iniziato la sua carriera in radio prima di approdare in televisione nel 1985. Ha condotto numerosi programmi di successo, tra cui “L’eredità”, “Tale e Quale Show” e “Miss Italia”. È stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo nelle edizioni 2015‑2017 e ha ripreso il ruolo nel 2025 e nel 2026.