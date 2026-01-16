Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso delle prossime settimane di messa in onda. Le novità riguarderanno in primis l'appuntamento con Prima di noi, la fiction della rete ammiraglia ambientata durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale che non sta brillando dal punto di vista degli ascolti.
A beneficiarne sarà l'appuntamento con Cuori 3, la serie medical con Pilar Fogliati che tornerà in onda con qualche settimana di anticipo rispetto al previsto.
Prima di noi chiude in anticipo: cambio programmazione Rai 2026
L'appuntamento con la prima e unica stagione di Prima di noi [VIDEO]chiuderà i battenti con una settimana di anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente dalla Rai.
La fiction, infatti, andrà in onda con un appuntamento extra in programma nella serata di martedì 20 gennaio, sempre dopo Affari Tuoi.
Domenica 25 gennaio, invece, andrà in onda l'ultima puntata della prima stagione con la quale calerà definitivamente il sipario sulla fiction.
Cuori 3 anticipa la messa in onda in prime time
Il cambio programmazione Rai delle prossime settimane riguarderà anche l'appuntamento con Cuori 3, la serie medical che vede protagonista Pilar Fogliati, già posticipata nei mesi scorsi dopo che inizialmente era stata annunciata la messa in onda per la stagione autunnale.
Con la chiusura anticipata di Prima di noi, la fiction medical ambientata a Torino, sarà trasmessa a partire da domenica 1° febbraio 2026, per sei settimane di programmazione.
La fiction si ritroverà così ad ereditare la serata della domenica dove, molto probabilmente, si ritroverà a dover sfidare qualche serie turca che verrà proposta in prime time su Canale 5 al termine del torneo di Chi vuol essere milionario, in programma fino a fine gennaio.
Banco di prova Auditel per Cuori 3 su Rai 1
Per Cuori 3 sarà un vero e proprio banco di prova dal punto di vista Auditel che servirà a decidere anche il futuro della fiction per una eventuale quarta stagione.
La media della seconda serie, infatti, era stata di circa 2,8 milioni di spettatori in prime time, messa in difficoltà dalla messa in onda di Terra Amara, la serie turca dei record di Canale 5 che sfiorava i 2,5 milioni fissi di appassionati.