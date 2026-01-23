Il 23 gennaio 2026, durante un'intervista a Monica Setta per il programma Storie al bivio, in onda sabato 24 gennaio alle 15:30 su Rai 2, Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ha condiviso un drammatico episodio del passato. Orrù ha raccontato che sua figlia, «non aveva nemmeno diciotto anni», quando tornò a casa con «un labbro spaccato e un occhio pesto». Di fronte a quella violenza, la madre decise di «metterla su un aereo e mandarla via dalla Sardegna». I bagagli furono fatti in fretta e si diressero verso l'aeroporto di Cagliari, con un'attesa di due ore prima di partire per Roma.

Da quel momento, la famiglia non fece più ritorno sull’isola per molti anni.

Valeria Marini, presente in studio con la madre, ha confermato la versione, affermando: «Mia madre mi ha salvata. Ero entrata in un buco nero, ero vittima di un amore tossico e se mia madre non mi avesse portato via dalla Sardegna forse non sarei nemmeno qui a raccontarlo». Gianna Orrù ha poi espresso il suo parere sulle relazioni sentimentali della figlia, dichiarando: «Non ho mai amato gli uomini di Valeria». Ha citato Patrick Baldassarre come l'unico con cui mantiene ancora i contatti. Riguardo a Jovanotti, ha precisato che si trattava di un «flirt di gioventù», quando entrambi erano giovani e lavoravano come camerieri d'estate.

Su Vittorio Cecchi Gori, ha commentato che era «pieno di problemi e litigavano spesso».

Valeria Marini ha aggiunto un dettaglio significativo legato a un evento specifico: «Mia madre non voleva che sposassi Cottone – fino al giorno prima del 5 maggio 2013 mi pregò di far saltare le nozze». La madre aveva ragione, poiché solo di recente è emerso un collegamento tra una truffa da 400mila euro subita da Gianna Orrù e il matrimonio della figlia. Il truffatore, successivamente condannato, era presente al ricevimento nuziale, suggerendo una conoscenza pregressa con il marito di Valeria.

Infine, Valeria Marini ha anticipato i suoi prossimi progetti professionali: sta lavorando a un docufilm sulla sua vita per Netflix.

In questa produzione, intende raccontare «tutto sui miei amori e sulle nozze poi annullate in quattro mesi – e parlo del nuovo amore». Quando ha tentato di presentare il suo attuale compagno alla madre, ha ricevuto una risposta negativa: «per adesso no», ha replicato Gianna Orrù, aggiungendo: «non voglio conoscere fidanzati di Valeria. Mi basta e avanza quello che è successo finora».

Il contesto del racconto e le tensioni familiari

Il racconto di Gianna Orrù e Valeria Marini a Storie al bivio rappresenta una testimonianza esclusiva, al momento riportata principalmente dall'ANSA. Non risultano conferme indipendenti o ulteriori dettagli su questo drammatico episodio giovanile o sul docufilm in preparazione per Netflix.

Il significato del racconto nel percorso personale di Valeria Marini

Il colloquio con Monica Setta ha messo in luce un momento cruciale nella vita di Valeria Marini, segnato da una relazione violenta e dalla determinazione salvifica della madre. Il riferimento all'amore tossico, al grave episodio di violenza e alla fuga dalla Sardegna compongono un passato doloroso che trova voce pubblica dopo quasi un quarto di secolo. Il contrasto tra il passato, simboleggiato dal trasferimento improvviso in aereo verso Roma, e il futuro, rappresentato dal docufilm in arrivo, segna una svolta narrativa nella costruzione della sua immagine e del suo percorso personale.

Il ruolo della madre emerge in maniera netta come elemento di protezione e guida decisiva. L'allontanamento strategico non ha avuto solo un significato geografico, ma anche simbolico, contribuendo a interrompere un contesto pericoloso e a dare avvio a una storia di rinascita.