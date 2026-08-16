Manca pochissimo all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne e sul web sta circolando un'indiscrezione che è destinata a far discutere. Stando a quello che si legge sulla pagina Instagram di Opinionista social, Cinzia Paolini e Marco Troiani non sarebbero più una coppia: a mettere un punto alla relazione sarebbe stata la dama, che ad oggi parrebbe irremovibile e per nulla intenerita dai tentativi di lui di recuperare il rapporto.

Dalla felicità alla rottura in pochi giorni

Gli studi di Uomini e donne riapriranno i battenti lunedì 24 agosto, giorno in cui è prevista la prima registrazione della nuova edizione.

Fino a poche ore fa molti fan erano quasi certi dell'assenza di Cinzia e Marco nel parterre Over 2026/2027, soprattutto a fronte delle segnalazioni di quest'estate che li volevano affiatati e innamorati in vacanza.

Stando a quello che si legge sul web di recente, le cose non starebbero più così e anzi la situazione si sarebbe ribaltata drasticamente ad una settimana dall'inizio delle riprese del programma.

Il rumor prima dell'inizio delle registrazioni

"Come in tutte le storie reali e non da film, Cinzia e Marco si sono lasciati. Lui continua a cercarla, lei ha chiuso definitivamente", sono queste le parole che stanno impazzando in rete da Ferragosto e che sembrano annunciare una rottura tra i due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne.

Si dice che il cavaliere starebbe cercando di recuperare il rapporto in ogni modo, ma la dama non ne vorrebbe sapere più nulla.

I commenti dei fan di Uomini e donne

Da quando si è sparsa la voce secondo la quale Cinzia e Marco non starebbero più insieme, sul web non si sta parlando d'altro.

"Siamo sorpresi? Assolutamente no", "Ovvio, sta per ricominciare la trasmissione", " Certo che si sono lasciati, altrimenti come fanno a tornare in studio", "Che caso", "Tra poco iniziano le registrazioni di Uomini e donne e così facendo si sono assicurati almeno 5 puntate solo su di loro", "Si lasciano per tornare nel programma, ma Maria non dovrebbe permetterlo", "L'amore per le telecamere è più forte di tutto", "Fino all'altro giorno si scambiavano dediche sui social, patetici", "Lei aspettava solo la data dell'inizio delle riprese per mollarlo", si legge su Instagram.