Stasera, venerdì 16 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, torna ‘Tali e Quali’, il varietà condotto da Nicola Savino. Sul palco si esibiranno artisti non professionisti, scelti per la loro somiglianza con grandi nomi della musica. A giudicarli, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati da un quarto giudice speciale: Francesco Totti. Sarà presente anche Carmen Di Pietro, che parteciperà come concorrente “di fantasia” e dovrà imitare una cantante famosa, in un doppio travestimento che promette momenti divertenti. I migliori due di questa puntata accederanno alla finalissima del 30 gennaio, dove si sfideranno anche i campioni delle edizioni precedenti.

Il meccanismo del programma

Il format prevede che ogni puntata metta in gara persone comuni, selezionate per la loro somiglianza con artisti celebri. Le esibizioni puntano su emozione, leggerezza e sorpresa, con performance che mirano a conquistare sia il pubblico sia la giuria. I due concorrenti più votati passeranno direttamente alla finalissima, in programma il 30 gennaio.

Il ruolo di Francesco Totti e Carmen Di Pietro

Francesco Totti assumerà il ruolo di quarto giudice, portando la sua esperienza e commenti spesso efficaci. Carmen Di Pietro, invece, si cimenterà in un ruolo originale: interpreterà una concorrente “di fantasia” che a sua volta imiterà una cantante famosa, creando un effetto doppio che aggiungerà un tocco di ironia alla serata.