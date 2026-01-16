La nuova serie "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" debutterà su HBO Max in Italia nel 2026. La produzione, ambientata circa un secolo prima degli eventi narrati ne "Il Trono di Spade", si basa sui romanzi "Tales of Dunk and Egg" di George R.R. Martin. Peter Claffey interpreterà Ser Duncan l'Alto, mentre Dexter Sol Ansell sarà Egg, ovvero Aegon V Targaryen. L’arrivo sulla piattaforma italiana è un elemento di grande interesse per i fan della saga fantasy, che potranno così seguire il nuovo capitolo del vasto universo narrativo creato da Martin.

La trama segue le avventure di Ser Duncan e del giovane Egg nei Sette Regni di Westeros, in un’epoca di relativa pace ma segnata dalle tensioni tra le grandi famiglie. La serie promette di approfondire i legami tra passato e futuro del mondo di Westeros, proponendo nuovi personaggi e valorizzando le atmosfere che hanno reso celebre la saga originale. Le riprese sono iniziate, consolidando l’intenzione di HBO di investire nell’universo ideato da Martin. "Il coraggio di un cavaliere solitario e l'identità misteriosa del suo scudiero cambieranno il destino dei Sette Regni", promette la produzione.

La nuova produzione HBO e il contesto

"A Knight of the Seven Kingdoms" espande la narrazione del franchise de "Il Trono di Spade" esplorando una fase storica meno raccontata.

Ambientata circa cento anni prima degli intrecci politici e bellici del ciclo principale, la serie è concepita per offrire una lettura più intima dei rapporti tra i personaggi, concentrandosi sul viaggio e la formazione di Ser Duncan l'Alto e di Egg. La ricostruzione storica delle ambientazioni e la presenza di nuovi personaggi ricchi di potenzialità drammatiche riflettono questa scelta narrativa. HBO punta così a coinvolgere sia gli appassionati sia i nuovi spettatori, mantenendo una forte coerenza con il mondo immaginato da Martin.

Il coinvolgimento diretto di George R.R. Martin come produttore esecutivo conferisce ulteriore autorevolezza all’adattamento. L’attesa internazionale per la serie è alta, anche grazie al successo delle precedenti produzioni, tra cui "House of the Dragon".

Il successo della saga su HBO Max

La scelta di lanciare "A Knight of the Seven Kingdoms" su HBO Max rientra in una strategia di consolidamento del brand della saga fantasy, che ha raggiunto negli anni passati record di ascolti e una diffusione globale. In Italia, la piattaforma HBO Max rappresenta una delle principali vetrine per la serialità di qualità. La storia di Ser Duncan e del giovane Egg, tra duelli, viaggi e segreti, si prospetta coerente con l’intenzione di arricchire il lore e il fascino del mondo di Westeros.

La produzione della serie rientra nel quadro dei grandi investimenti di HBO nell’area fantasy e seriale, con particolare attenzione agli adattamenti fedeli e di alto livello qualitativo. Il contributo dei romanzi di Martin rimane centrale anche in questa nuova produzione, che punta ad attirare sia i lettori affezionati sia gli spettatori desiderosi di nuove trame e sviluppi epici.