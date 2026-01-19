Oggi, 19 gennaio, il cast di Uomini e donne è tornato in studio per partecipare alla prima delle due registrazioni che sono previste questa settimana (l'altra ci sarà martedì 20). Le anticipazioni che ha diffuso Fanpage alla fine delle riprese svelano che Gemma Galgani si è riproposta a Mario Lenti per l'ennesima volta, ma è stata rifiutata. Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, invece, hanno discusso e non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Nuovo rifiuto per Gemma

Nel giorno del 76° compleanno di Gemma c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne: il 19 gennaio, infatti, la festeggiata e il resto del cast si sono ritrovati agli Elios per aggiornare il pubblico sulle frequentazioni di questo periodo.

Stando agli spoiler che circolano sul web in queste ore, nel corso delle riprese odierne si è parlato dell'ennesimo tentativo di Gemma di riavvicinarsi a Mario: la dama si è detta convinta che il cavaliere sarebbe frenato dagli attacchi che gli farebbero gli opinionisti se tornasse da lei, ma è stata smentita seccamente.

Tra Alessio e Rosanna, invece, è calato il gelo dopo una discussione molto accesa in camerino.

L'intervista di Gemma a Verissimo

Nei giorni scorsi sul web si è parlato molto di quello che ha detto Gemma a Verissimo su Mario e sul sentimento che li legherebbe,

Nonostante il cavaliere l'abbia rifiutata più volte, la dama continua a pensare che tra loro ci sarebbe qualcosa di speciale e che lui non si lascerebbe andare solo per paura del giudizio degli altri.

"C'è amore. Io mi sento fidanzata. So che è il mio principe azzurro, lo sposerei subito", ha dichiarato la protagonista di Uomini e donne nel salotto di Silvia Toffanin.

Il 'duo' al centro delle dinamiche di Uomini e donne

In questo periodo a Uomini e donne è stato dato molto spazio a Mario e ad un suo eventuale ripensamento su Gemma: per intere puntate, infatti, gli opinionisti e la conduttrice hanno insistito con il cavaliere chiedendogli se darebbe un'altra chance a Galgani oppure se la considera solo un'amica.

Questa dinamica sta appassionando il pubblico, e la conferma di ciò arriva dal fatto che nelle ultime settimane Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo prima Gemma, poi Mario e di nuovo Gemma per provare a capire cosa ne sarà del loro rapporto e se ci sono le basi per la storia d'amore che la dama sogna di vivere da più di 16 anni.