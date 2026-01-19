Oggi, 19 gennaio, Gemma Galgani compie 76 anni: la storica protagonista di Uomini e donne ha raggiunto un traguardo molto importante per la sua vita e lo festeggerà negli studi televisivi che frequenta da più di 15 anni. Nelle prossime ore, infatti, ci sarà una nuova registrazione e quasi sicuramente la dama verrà omaggiata con dolci parole e magari qualche battuta di Tina Cipollari su questa giornata così speciale.

Gli auguri di Ida Platano e di altri amici su Instagram

Il 19 gennaio è il compleanno di una delle protagoniste più amate e discusse del trono Over di Uomini e donne: Gemma.

Nell'attesa di recarsi in studio per partecipare ad una nuova registrazione, la dama ha condiviso su Instagram un dolce pensiero per la mamma e poi ha repostato gli auguri che le hanno fatto alcuni amici.

Ida Platano, ad esempio, ha voluto omaggiare Galgani con una loro foto accompagnata da parole d'affetto: il legame tra le due "veterane" del dating-show, infatti, sta andando avanti anche ora che la parrucchiera non è più nel parterre per sua scelta.

I fan si aspettano che Gemma verrà festeggiata anche agli Elios nel corso delle riprese previste nel pomeriggio, una cosa che è già successa in passato e che ha visto Tina in prima linea.

La dichiarazione d'amore a Mario

C'è grande attesa per le anticipazioni che trapeleranno al termine della registrazione di Uomini e donne del 19 gennaio: molti fan, infatti, sono curiosi di sapere cosa accadrà tra Gemma e Mario dopo la dichiarazione d'amore che lei gli ha fatto dagli studi di Verissimo.

"Io lo amo, è il mio principe azzurro. Mi sento la sua fidanzata e lo sposerei", ha detto Galgani davanti alle telecamere di Canale 5.

Nel corso delle riprese odierne, dunque, il cavaliere potrebbe rispondere a queste affermazioni aprendo ad un riavvicinamento oppure dando l'ennesimo due di picche alla neo 76enne.

Nuove anticipazioni di Uomini e donne in arrivo

Dopo quasi una settimana, in serata circoleranno nuove anticipazioni di Uomini e donne: le dame e i cavalieri, infatti, a breve si ritroveranno in studio per raccontare come si sono evolute le loro frequentazioni nei giorni scorsi.

Gemma a Verissimo ha svelato che è pronta a tutto pur di riconquistare Mario, quindi già da oggi potrebbe mettere in atto la sua nuova strategia per provare a far cedere l'uomo del quale dice di essere innamorata.