Se nel privato sta vivendo momenti difficili, è nel lavoro che Helena Prestes si sta togliendo tantissime soddisfazioni. Nei giorni scorsi la 35enne ha svelato che è una delle testimonial della nuova campagna di un popolare brand di prodotti per capelli, e ha condiviso quest'esperienza con una modella molto famosa. Ashley Graham, conosciuta in America e non solo, ha speso bellissime parole per la collega con la quale ha avuto un'affinità immediata sul set.

Il commento al miele per Helena

Helena è stata scelta come testimonial di un famoso brand di prodotti per capelli e la campagna 2026 è stata girata a New York l'estate scorsa.

L'ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso il set con una modella curvy popolarissima: Ashley Graham, che solo su Instagram ha più di 21 milioni di follower.

Dopo il lancio dello stop che hanno registrato qualche mese fa in America, le due sono rimaste in contatto e di recente si sono scambiate dolci parole sui social.

La "star" statunitense, in particolare, ha scritto questo sotto all'ultimo post di Helena: "Conoscerti e condividere la giornata è stato bellissimo. Continua a brillare, bellezza".

Ashley Graham ha commentato il post di Helena Prestes

La gioia dei fan per il successo all'estero

La carriera di Helena è in forte ascesa, e la sua recente collaborazione con Ashley Graham ne è la conferma definitiva.

"Una diva riconosce sempre un'altra diva", "Che bello quando due donne si successo di incontrano", "Chiunque la incontra rimane affascinato dalla sua luce", "Bellissime", "Evviva le donne indipendenti", "Tutti amano la nostra Helena", si legge su X in queste ore.

L'aggiornamento sulle condizioni di salute del padre

Negli ultimi giorni Helena ha pubblicato pochi contenuti sui social ed è stata lei stessa a spiegare il perché.

"Mio padre sta peggio, ha un problema al polmone ed è di nuovo intubato. La tensione è grande. Grazie per i messaggi", ha scritto Prestes in un canale che usa per comunicare in modo diretto con i suoi tantissimi sostenitori.

Il fandom della modella si è stretto attorno a lei inviandole supporto e affetto anche a distanza, un modo come un altro per starle vicino in un momento delicato per tutta la sua famiglia che è in Brasile.