Oggi, 1° febbraio, andrà in onda lo speciale di Amici che è stato registrato venerdì scorso e del quale sono già disponibili tutte le anticipazioni. L'ospite musicale della puntata sarà Giorgia e toccherà proprio al suo compagno Emanuel Lo presentarla al pubblico tra battute e complimenti. Al termine delle gare del giorno, invece, in sfida finiranno Gard e Plasma per il canto, Kiara e Giulia per il ballo.

Il ritorno di Giorgia ad Amici come ospite

Domenica 1° febbraio ad Amici ci sarà un grande ritorno: come accade ormai in ogni edizione da qualche anno a questa parte, Giorgia sarà in studio per promuovere il suo ultimo singolo Corpi celesti.

La cantante, però, non verrà presentata da Maria De Filippi: sarà Emanuel Lo, suo storico compagno e insegnante della scuola, ad accogliere l'artista con parole di stima e simpatiche battute.

Non mancheranno, infatti, i momenti divertenti in cui i due si punzecchieranno davanti alle telecamere, come quando lei definirà il professore un "mangione".

L'esito delle gare della puntata

Giorgia non sarà giudice della gara di canto del 17° speciale di Amici: a valutare le performance dei titolari saranno Albano e Jake la furia.

Elena si classificherà prima con tanto di complimenti da parte di giurati e professori, invece in fondo finiranno Gard e Plasma: i due allievi andranno in sfida e per restare dovranno battere un avversario della loro stessa categoria.

Nel ballo, invece, Irma Di Paola e Giuseppe Gioffrè premieranno la coreografia di Alex, invece manderanno a rischio eliminazione Giulia e Kiara.

La discussa eliminazione di Maria Rosaria

La puntata di Amici in onda il 1° febbraio si aprirà con l'eliminazione di Maria Rosaria: la ballerina di latinoamericano perderà la sfida contro Antonio (per volontà di Francesca Tocca) e sarà costretta ad abbandonare la scuola ad un passo dall'inizio del serale.

La giovane allieva non tratterà le lacrime e la padrona di casa proverà a consolarla con parole di stima per il talento che ha mostrato di avere sin dal debutto davanti alle telecamere.

Alessandra Celentano, inoltre, darà il banco a Nicola, un danzatore classico che l'ha colpita ai casting.