Cuori 4 si farà? Ad accendere una luce in fondo al tunnel ci ha pensato la sceneggiatrice Simona Coppini nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage: "Per Delia e Matteo si trova sempre una storia". Sebbene la diretta interessata abbia precisato che al momento non c'è alcun segnale da parte della Rai, le storie di alcuni protagonisti hanno ancora molto da raccontare.

Cuori 4: cosa sappiamo su un nuovo capitolo

In un'intervista la sceneggiatrice Simona Coppini ha risposto ad una domanda su una possibile quarta stagione di Cuori: "Per Delia e Matteo una storia si trova sempre.

Sono una coppia meravigliosa e questi due personaggi ormai sono diventati quasi reali. Sono due medici, si muovono in un ambiente in cui fioriscono milioni di storie. Secondo me le gambe per proseguire ci sono sempre". E ancora: "Abbiamo scritto la terza stagione come fosse l'ultima. Credo che il grande set a Torino sia stato smontato. Come vedrete nel finale, è una serie che ha una sua chiusura, ma eventualmente si può riaprire. Se volessero fare Cuori 4 sarebbe una bella sorpresa. La fiction Cuori era nata per una stagione, siamo alla terza. Gli spettatori invocano la quarta, è bello. Però dipende da talmente tante cose".

Luisa e Alberto: la replica della sceneggiatrice alle polemiche

La sceneggiatrice ha poi spiegato che nella terza stagione ha letto diversi commenti negativi sul web per la morte di Luisa e per il segreto di Alberto (il dottor Ferraris ha modificato la lista per il trapianto di cuore, mettendo la sorella al primo posto a discapito di Filippo nonché fidanzato di Irma).

A tal proposito Coppini ha rivelato che sarebbe stata una cosa surreale far sopravvivere una persona con un trapianto di cuore nel 74'. Per Ferraris invece la trama era focalizzata sul fatto che in passato le liste dei trapianti venivano affidate alla discrezionalità dei medici, visto che negli anni 60' e 70' non esisteva il fax.

Il commento dei fan sul gran finale

Su X, sono diversi gli utenti che hanno commentato il gran finale della serie tv Cuori 3.

Un utente ha scritto: "La storia di Virginia e Helmut è stata raccontata davvero alla perfezione. Purtroppo anche oggi tante donne quando vanno a denunciare una violenza fisica devono subire la morale da parte di qualcuno che le mette in dubbio".

Un altro utente ha affermato: "Ok è finito con il vissero tutti felici e contenti tra Delia e Alberto, ma a me tutto questo piace". Un altro spettatore si è soffermato su Ferruccio e Serenella: "Loro che quando si sono messi insieme erano destinati a durare pochissimo, in questa stagione si sono dimostrati la coppia migliore". Un utente ha commentato il personaggio di Irma: "Purtroppo la morte del suo fidanzato l'ha portata ad avere un'ossessione". Un fan ha invece criticato la scelta degli sceneggiatori di far morire Luisa: "Meritava un po' di felicità dopo tutto quello che ha passato nelle precedenti stagioni". Infine c'è chi ha concluso: "La trasformazione di Helmut dimostra che l'essere umano per raggiungere i propri successi è disposto a tutto".