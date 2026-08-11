Dal 17 al 23 agosto tornano in onda i nuovi episodi de La Promessa. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Enora dice una bugia a Tono e Manuel riguardante l'affitto dell'appartamento: la ragazza infatti, racconta che il proprietario non vuole più cederla. Angela invece convinta da Curro sembra accettare le nozze con Beltran, in modo da evitare il matrimonio con il capitano.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni legate alle nuove puntate de La Promessa, vedono protagonista Enora. La ragazza dopo aver fatto una telefonata racconta a Tono e Manuel che il proprietario dell'appartamento ha deciso di non affittarla più, ma si tratta di una menzogna.

Intanto Enora si fa male ad una caviglia e viene riaccompagnata a casa da Tono. Nel momento in cui la giovane torna all'hangar, Tono inizia a dubitare di Enora in seguito ad alcuni comportamenti che non lo convincono affatto.

Le condizioni di salute di Petra sembrano migliorare e su ordine di Pia, Maria e Teresa dovranno occuparsi di farle dei massaggi. Adriano invece è sempre più in crisi dopo la partenza di Catalina ed un gesto della donna sembra scombussolarlo ancora di più: il nobile infatti, riceve una lettera da Catalina ma dopo averla dato a Leocadia la missiva sparisce nel nulla. Lope invece vorrebbe fare pace con Vera, ma quest'ultima è sempre scontrosa nei suoi confronti.

Leocadia escogita un piano per evitare le nozze tra Angela e Lorenzo

Intanto a La Promessa arriva Beltran, un uomo che sembra fare breccia nel cuore di Angela. Tra i due infatti, nasce subito un grande feeling. Nel momento in cui Leocadia si accorge del rapporto che sta nascendo tra Angela e il nuovo ospite, escogita un piano per impedire le nozze tra la figlia e il capitano. Parlando con Curro, la donna spiega che se Angela accettasse di sposare Beltran, Lorenzo de la Mata potrebbe farsi finalmente da parte.

Inizialmente Curro pensa che si tratti di un piano folle, ma successivamente ne parla con Angela.

Dove e quando seguire la soap tv

È possibile seguire gli appuntamenti della soap tv iberica La Promessa dal lunedì alla domenica su Rete4 alle ore 19:45.

Tutti coloro che intendono seguire gli episodi in streaming possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti.