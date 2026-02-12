Ender farà il suo ritorno in scena nelle puntate della soap Tv Forbidden Fruit in onda dal 16 al 21 febbraio e lo farà facendo irruzione alla festa di Zehra insieme alla polizia, accusando Sahika di aver tentato di ucciderla otto mesi prima. Il clima si farà sempre più rovente anche perché Yildiz inizierà a sospettare che la fidanzata di Halit e Yigit stiano drogando Erim.

Ender fa irruzione con la polizia e accusa Sahika di tentato omicidio

Zehra si preparerà alla presentazione del suo libro ma durante l'evento accadrà qualcosa di impensabile. La polizia farà irruzione con Ender, la quale accuserà Sahika di aver tentato di ucciderla otto mesi prima.

Sahika respingerà ogni accusa e Halit faticherà a credere che la fidanzata si sia resa responsabile di un atto così ignobile. La sorella di Kaya cercherà poi di mettere Erim contro la madre e, nel frattempo, continuerà a drogarlo. Erim si sentirà tradito da Ender e deciderà di non volerla più rivedere, facendo così il gioco di Sahika. Successivamente, Ender cercherà di spiegare al figlio come sono andate le cose ma il confronto fallirà.

Yildiz sospetta che Erim sia drogato da Sahika: anticipazioni al 21 febbraio

Yildiz inizierà a notare strani comportamenti intorno a Erim e sospetterà che Sahika e Yigit gli stiano somministrando qualcosa per manipolarlo. Yildiz ne parlerà con Ender e Caner e i tre metteranno a punto un piano per scoprire la verità.

Ender incaricherà Yildiz di prelevare un campione di sangue a Erim per verificare se sia stato effettivamente avvelenato. Purtroppo il piano salterà nel momento in cui Halit e Sahika rientreranno a casa prima del previsto cogliendo Yildiz sul fatto. Zehra invece, si troverà in una situazione finanziaria complicata visto che Akin le chiederà ulteriore denaro per la distribuzione del libro. Lei non vorrà chiedere il denaro a Halit, temendo la sua reazione. Yildiz allora, le suggerirà un modo per recuperare la somma senza che il padre lo sappia.

Cosa è successo a Ender nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit

Ender è stata creduta morta per ben otto mesi e più precisamente da quando ha subito un'aggressione mentre si trovava sulla terrazza di villa Argun. Caduta nelle acque gelide del Bosforo, è riuscita a salvarsi grazie ad un pescatore e ha trascorso gli ultimi mesi lontano da casa pianificando una vendetta contro chi le ha fatto del male.